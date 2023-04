Miguel Herrera, ex técnico de la Selección Mexicana, opina que los entrenadores nacionales no salen al extranjero debido a que la Liga MX no se ve fuera de las fronteras.

El Piojo Miguel Herrera, quien hoy está al frente del Club Tijuana, ha recibido varias ofertas para irse del extranjero, mas no han sido de su total agrado, no han sido del todo interesantes.

Falta que los clubes de fuera vengan en cascada por el talento mexicano y para eso se necesita que haya más proyección del futbol nacional, la llamada Liga MX

“Esta es una liga que no se ve mucho en Europa y por eso es complicado salir. Los mismos promotores de México y en el extranjero hablan de ti, hablan de tu nombre, te recomiendan, pero no salimos porque no nos vienen a buscar”, dijo en declaraciones al portal MedioTiempo.

No es que los entrenadores mexicanos no quieran salir, “uno qué más quisiera, demostrar que estamos listos para competir a nivel mundial, pero no se da”.

Los representantes no ayudan al técnico mexicano, considera Miguel Herrera

Es verdad que para venderse bien en el extranjero, hace falta promoción como dice Miguel Herrera. Algunos representantes no le ven mucho futuro proyectar a un técnico mexicano.

En el caso de Miguel Herrera, deja que su trabajo hable por él. Nunca ha tenido representante.

“Nunca he tenido representante, ni lo he tenido, ni lo tendré. Mi trabajo es el que habla por mí. Tenemos un Mundial en el currículum, logros en el futbol mexicano, si se interesan, saben donde encontrarme”, recalcó el Piojo.

Se sabe que la selección de Chile ha sido el equipo que más cerca ha estado de firmar al técnico mexicano, pero al final, no se cerró el acuerdo.

Luis Fernando Tena, responsable del mayor éxito del balompié azteca. (OSVALDO AGUILAR / Mexsport)

¿Los técnicos mexicanos en el extranjero?

Han existido varios intentos de entrenadores mexicanos que buscan triunfar en el extranjero.

El ejemplo más fehaciente es el de Javier Aguirre quien dirige al Mallorca de España y que ha hecho una gran trayectoria en el Viejo Continente.

Benjamín Mora, quien ahora está en el Atlas FC, triunfó a lo grande en el futbol de Malasia.

Raúl Gutiérrez fue subcampeón en Honduras, mientras que Carlos de los Cobos vivió grandes momentos en la selección de El Salvador.

Hoy, el que triunfa en el extranjero, es Luis Fernando Tena, quien acaban de clasificar a la seklecciòn de Guatemala a la Copa Oro.

