Parece ser que Gerardo Martino desprecia al Club Tigres, pues solo le interesa Rayados de Monterrey... vamos a explicarnos.

Hasta entre los regios, hay razas. Gerardo Martino pasará unos días en Monterrey, de hecho viajó directo de la ciudad de Atlanta al bello regio monte junto con su auxiliar Manuel Alfano.

Y ya en su asiento de primera clase empezará a delinear que hará con los futbolistas de Rayados de Monterrey porque está claro que a los de Tigres UANL, los desprecia.

El plan de Tata Martino es estar en Monterrey en dos partidos en el estadio BBVA, el del sábado contra Mazatlán FC y el del martes contra Cruz Azul.

Así podrá ver de cerca el rendimiento de muchos seleccionados nacionales y que no empiecen las críticas que no se para en un estadio mexicano.

Buen tiempo para ver a Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Luis Romo, Erick Aguirre, Rodolfo Pizarro y tal vez hasta llevarle unos curitas y unas aspirinas a Rogelio Funes Mori para que se recupere pronto.

Muchos de sus consentidos están en Rayados, pero y ¿Tigres?

Tigres UANL jugarán el fin de semana en el Azteca, contra el América.

Tal vez porque no toleró que Sebastián Córdova no fuera a Atlanta sin reporte médico de por medio, o porque no puede ver ni en pintura al técnico Miguel Herrera, no está en sus planes ir al partido del miércoles en el Volcán cuando jueguen contra Deportivo Toluca.

Al final solo convocará a Jesús Angulo, así que para que pierde el tiempo en territorio hostil, donde trabaja a quien querían poner en su lugar cuando la crisis de la eliminatoria fue evidente.

Gerardo Martino prefiere a Rayados de Monterrey en sus convocatorias

El interés de Gerardo Martino por los jugadores de Rayados de Monterrey quedó expuesta una vez más en el juego de la Selección Mexicana ante Paraguay.

Martino convocó del equipo albiazul a: Luis Romo, Rodolfo Pizarro, Jesús Gallardo y César Montes. Mientras que de los felinos convocó a Córdova, pero tras la lesión, el estratega decidió no llamar alguien más para sustituirlo.

