Miguel Herrera sigue hablando de su paso en el Club América pese a que ya es entrenador de Tigres. Pero ahora hizo una gran revelación que fue él quien renunció el equipo y no lo corrieron como se dio a conocer en redes sociales.

En entrevista con Mediotiempo, Miguel Herrera señaló que el día que perdió la semifinal de Concachampions le dijo a Santiago Baños, director deportivo del América, que si había algún problema, él estaba dispuesto a dar un paso al costado .

“Pregúntenle a Santiago Baños, el día que perdí la Semifinal de Concachampions, antes de que otro directivo tomara una decisión que se inventó él, yo se lo dije a Santiago ‘si ya las cosas no van bien, me hago a un costado, no hay ningún problema’”

Miguel Herrera. DT Tigres