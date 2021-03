Hace años, Miguel Herrera protagonizó un altercado con Christian Martinoli, mismo que le costó su salida de la Selección de futbol de México.

México.- Miguel Herrera volvió a lanzar fuertes críticas contra Christian Martinoli y Luis García , narradores estelares de TV Azteca y con quienes ha protagonizado varios cruces en el pasado.

Fue en una entrevista con Ángel García Toraño donde Miguel Herrera afirmó que Christian Martinoli y Luis García se han ganado un lugar preferencial en el público a partir de decir “puras estupideces”.

Aunque eso sí, reconoció que a la gente le ha gustado el particular estilo de esta dupla, que sin duda es una de las favoritas en la televisión mexicana. Recordemos que el “Piojo” agredió físicamente a Martinoli en 2015 , hecho que provocó su salida de la Selección de futbol de México.

“(Christian Martinoli) no me cae bien, ni seremos amigos, ni nos vamos a saludar. Pero tengo que reconocer que le ha ido bien a la dupla que hizo con Luis García, eso sí, diciendo pura estupidez, porque es la verdad, no tengo pelos en la lengua. A la gente le ha gustado, Tv Azteca hizo mucha fuerza con ellos” Miguel Herrera

Miguel Herrera alaba a José Ramón Fernández

En otra parte de la entrevista sostenida con Ángel García Toraño , Miguel Herrera aseguró que en su consideración es José Ramón Fernández el mejor comentarista deportivo de México.

Incluso el Piojo Herrera describió a José Ramón Fernández como una eminencia de los deportes más allá de que lo ha criticado severamente en diversas etapas de su trayectoria como director técnico y jugador.

Asimismo, Miguel Herrera criticó a los polémicos Carlos Albert y David Faitelson , ya que, dijo, son personajes que sólo se dedican a atacar sin mucho fundamento.

Cabe señalar que el “Piojo” Herrera ha estado en el centro de la polémica en estos días luego de que revelara que Giovani dos Santos pidió salir de los octavos de final de la Copa del Mundo Brasil 2014 debido a que “le quemaban los pies”.