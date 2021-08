México.- China continúa liderando el medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio después de la jornada del 2 de agosto.

Con 29 medallas de oro, 17 de plata y 16 de bronce , para un total de 62, China sigue comandando el medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio.

A China le sigue Estados Unidos, que cuenta con 22 de oro, 25 de plata y 17 de bronce , es decir, 64 medallas en total.

El top-3 del medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio lo cierra Japón, que es tercero gracias a sus 33 medallas; de las cuales 17 son de oro, seis de playa y 10 de bronce .

Por su lado, México se mantiene con tres medallas de bronce ; la última en caer fue la conseguida por Aremi Fuentes en halterofilia.

Sin embargo, México tendrá oportunidad de sumar más medallas debidas a que Rommel Pacheco y Osmar Olvera avanzaron a las semifinales del trampolín de 3 metros.

Además, Nuria Diosdado y Joana Jiménez también avanzaron en natación artística, de modo que podrían ganar alguna medalla.

Cabe recordar que también la Selección de futbol de México se mantiene con vida en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Cabe señalar que Ana Guevara, titular de la Conade, admitió que México no cumplirá con el pronóstico de medallas, el cual era de diez.

Y es que, como explicó Ana Guevara, ya no existen condiciones para logar las diez medallas olímpicas .

“Ya no tenemos condiciones para las 10 medallas, y de todos los cuartos lugares teníamos contados algunos como posibles metales. Hubo situaciones como las de Alejandra Valencia que por un tema de medición se queda atrás, y son los imponderables que no podemos controlar. No haremos un juicio sumario contra las deportistas, han competido y se han mostrado a la altura del evento, y hay que darle vuelta a la página aunque aún hay participaciones por ver”

Ana Guevara