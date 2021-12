Max Verstappen se embolsó millonaria cantidad tras coronarse campeón de pilotos en la presente temporada de la Fórmula 1.

El coequipero de Checo Pérez en Red Bull se coronó como campeón indiscutible de pilotos, tras vencer a Lewis Hamilton de Mercedes.

Su triunfo le valió para ganar un bono de poco más de 84 millones de pesos . La Fórmula 1 no será la entidad encargada de otorgarle el dinero, sino que esa cantidad proviene de patrocinios y marcas.

La Fórmula 1 solo entrega dinero a la escudería ganadora del Campeonato de Constructores, que fue Mercedes.

De acuerdo con Quote, medio neerlandés declaró que aunque Red Bull no obtuvo las ganancias por el Campeonato de Constructores, eso no afectará a la escudería en la parte económica.

“Se habla sobre una cantidad no inferior a los 5 millones de dólares. Una cantidad que no causa caras de sorpresa en el muy cerrado mundo de la Fórmula 1. La pérdida del título del Mundial de Constructores causa la pérdida de dinero para el equipo, pero afortunadamente eso no causará problemas financieros” , se lee en el medio.

Christian Horner con Checo Pérez y Max Verstappen (@christianhorner )

La cantidad de dinero que gana Max Verstappen por año

El piloto neerlandés percibe uno de los sueldos más altos, pues de acuerdo con Quote, Max gana alrededor de 712 millones de pesos anualmente, esto sin contar los bonos que recibe cada que obtiene podio.

Max Verstappen fue uno de los pilotos más destacados de la temporada y obtuvo un total de 395.5 puntos y fue el máximo gandor de podios.

Por detrás de él se posicionó Hamilton con 387.5 puntos e incluso estuvo a punto de arrebatarle el campeonato en la última carrera del año, el Gran Premio de Abu Dabi.

Checo Pérez fue una pieza clave para que Verstappen ganara, pues si el mexicano no hubiera cumplido con la tarea defensiva, Hamilton hubiera tomado ventaja y el neerlandés no hubiera ganado.

Checo Pérez y Max Verstappen (Francois Mori / AP)

Checo Pérez y Max Verstappen en Red Bull

El tapatío ha hecho un extraordinario trabajo en la escudeŕia austriaca de la mano de Verstappen y siempre que pueden dan muestra de la excelente relación que llevan.

Checo se dijo feliz por el triunfo de su compañero y dejó claro que su triunfo fue bien merecido porque simplemente fue el mejor. El mexicano también tuvo una buena temporada y culminó en la cuarta posición de la clasificación de pilotos.