Marcelo Flores podría ser convocado por Gerardo Martino para partido amistoso contra la Selección de futbol de Chile.

El joven delantero del Arsenal brilló con la Selección de futbol de México sub-20 durante la Revelations Cup, por lo que muchos estaban convencidos de que podría ser una pieza importante en la Selección mayor.

Aunque Flores podría elegir entre la Selección de Canadá, Inglaterra y México prefirió jugar para el cuadro azteca, pero dejó la puerta abierta a Canadá siempre y cuando recibiera un llamado a la selección mayor.

Sin embargo, Gerardo Martino podría considerarlo para jugar un duelo amistoso que sostendrá el Tri frente a Chile, aunque no sería el único.

Pues, de acuerdo con TUDN, Julián Araujo, David Ochoa y Efraín Álvarez también podrían ser contemplados y sumar minutos en la selección mayor.

Marcelo Flores (@TUDNMEX)

Marcelo Flores se dijo listo para la Selección mayor

El joven futbolista ha maravillado a más de uno por su desempeño . En ese sentido, Marcelo expresó que le encantaría ir con la selección mayor a la Copa de Futbol Mundial Catar 2022.

“Mi sueño es llegar a la Selección mayor, estoy en un proceso en la sub-20. Para lo que venga estoy listo, si me llaman estoy listo, pero estoy ahora en el proceso de la sub-20 y estoy feliz. No es imposible ir al mundial, estamos mejorando cada día. El grupo es muy bueno, con técnicos muy buenos”, declaró para TUDN.

Marcelo Flores ya demostró su nivel con el cuadro sub-20 y también mencionó que su padre, Rubén Flores quien también fue futbolista, ya tuvo contacto con Martino aunque no le cerró la puerta a otras selecciones.

“Sí (ha hablado con la Selección de Canadá) aún no he podido ver el proceso de Canadá y creo que quiero esa experiencia y después de eso si me gusta o no tomo mi decisión. Mi padre ya habló con Martino”.

Marcelo Flores (@TUDNMEX)

Marcelo Flores en el Arsenal FC

Aunque Marcelo Flores no ha jugado en el máximo circuito, sigue destacando en las fuerzas básicas del Arsenal y se dijo satisfecho por su desempeño en el cuadro inglés.

“Aún no he tenido experiencia para jugar en primera, pero he entrenado mucho con el primer equipo de Arsenal y me siento listo para jugar ahí”, agregó.