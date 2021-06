Gerardo ‘Tata’ Martino volvió a cepillar a Javier ‘Chicharito’ Hernández de una convocatoria de la Selección Mexicana, lo que provocó la furia de David Faitelson.

Este sábado se dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana para sus duelos amistosos ante Panamá y Nigeria , donde no destaca la figura Chicharito Hernández.

Al respecto, Faitelson se mostró enojado y consideró que Gerardo Martino y la Selección Mexicana se burlan y exhiben a la figura del máximo goleador en la historia del Tri.

“Lo que hace la FMF y Gerardo Martino con Javier ‘Chicharito’ Hernández me parece una burla. No solo no lo llamas, sino que exhibes a una figura legendaria de la selección y del futbol mexicano. Qué manejo tan ‘pobre’ de la situación”

David Faitelson