Manchester United vs Roma juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el martes 3 de noviembre de 2026.

Manchester United vs Roma: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Manchester United 1-1 Roma es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Manchester United 1-1 Roma.

Manchester United vs Roma: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Manchester United vs Roma, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Manchester United

Portero: Senne Lammens

Defensas: Diogo Dalot, Harry Maguire, Matthijs de Ligt y Noussair Mazraoui

Mediocampistas: Carlos Baleba, Youri Tielemans y Bruno Fernandes

Delanteros: Amad Diallo, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo

Roma

Portero: Pierluigi Gollini

Defensas: Gianluca Mancini, Evan N’Dicka y Mario Hermoso

Mediocampistas: Nahuel Molina, Marten de Roon, Niccolò Pisilli y Wesley França

Delanteros: Matías Soulé, Bryan Cristante y Donyell Malen

Hora y canal del partido: Manchester United vs Roma en La Champions League

Manchester United vs Roma se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max o Fox One.