Manchester United vs Roma juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el martes 3 de noviembre de 2026.
Manchester United vs Roma: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Manchester United 1-1 Roma es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.
Pronóstico: Manchester United 1-1 Roma.
Manchester United vs Roma: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Manchester United vs Roma, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.
Manchester United
- Portero: Senne Lammens
- Defensas: Diogo Dalot, Harry Maguire, Matthijs de Ligt y Noussair Mazraoui
- Mediocampistas: Carlos Baleba, Youri Tielemans y Bruno Fernandes
- Delanteros: Amad Diallo, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo
Roma
- Portero: Pierluigi Gollini
- Defensas: Gianluca Mancini, Evan N’Dicka y Mario Hermoso
- Mediocampistas: Nahuel Molina, Marten de Roon, Niccolò Pisilli y Wesley França
- Delanteros: Matías Soulé, Bryan Cristante y Donyell Malen
Hora y canal del partido: Manchester United vs Roma en La Champions League
Manchester United vs Roma se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max o Fox One.
- Partido: Manchester United vs Roma
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Old Trafford
- Transmisión: HBO Max o Fox One