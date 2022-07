Luis Suárez confirmó que tuvo al menos dos ofertas de equipos de la Liga MX: Deportivo Toluca y Cruz Azul, las que terminó rechazando, pues el futbol mexicano “no es opción”.

En entrevista con ‘Último Al Arco’, programa de radio uruguayo, Luis Suárez reveló que descartó al Deportivo Toluca por el tema de la altura en la ciudad mexiquense.

Asimismo, señaló que Diego Aguirre, entrenador uruguayo de Cruz Azul, le habló para manifestarle su interés; no obstante, ‘El Pistolero’ no contempla jugar en el futbol mexicano por ahora.

“Me llamaron de Toluca, no voy por un tema de altura. Diego Aguirre me quiere en Cruz Azul, pero México hoy no sería una opción”, señaló el exdelantero del FC Barcelona.

Luis Suárez Toluca y Cruz Azul

Nota en desarrollo. En breve más información...