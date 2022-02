Luis Hernández, icónico exfutbolista nacional, llama ‘ pechos frío s’ a líderes de la Selección de futbol de México.

El exfutbolista, Luis Hernández, mejor conocido como El Matador, lanzó un contundente y reventador mensaje a los actuales “líderes” de la Selección de futbol de México.

El exjugador de la Selección de futbol de México considera que el actual Tricolor carece de líderes y para él sólo dos o tres futbolistas podrían alzar la voz. Así lo dijo para Social Sports

“Hoy los líderes son pechos fríos. Siento que por jerarquía como (Memo) Ochoa es el único que podría externar su punto de vista , pero los demás no pueden ni en sus equipos”, arremetió el Matador.

El exjugador del Club América criticó la postura de algunos elementos de la Selección de futbol de México y considera que los actuales convocados tienen otras “preocupaciones”.

“Ser líder no es tener un buen partido... les importa más arreglarse el cabello o salir en un comercial que partirse la madre en la cancha. Igual me equivoco, pero eso me transmiten”, aseveró.

El "Matador" y Cuahtémoc Blanco con la Selección Mexicana (David Leah / MEXSPORT)

Gerardo Martino perdió el rumbo en la Selección de futbol de México

Luis Hernández, El Matador, considera que Gerardo “Tata” Martino perdió el rumbo al frente de la Selección de futbol de México.

“Perdió rumbo, la sintonía, pero más allá de la calidad, la responsabilidad también es de los jugadores, ellos tienen que sacar el carácter, jalar a los chavos nuevos”, declaró.

Tata Martino (Adrián Macías / Mexsport / MEXSPORT)

Luis Hernández criticó el llamado de Rogelio Funes Mori

Para Luis Hernández, los jugadores naturalizados nunca han marcado diferencia en la Selección de futbol de México, situación por la que critica sus llamados al Tricolor.

“Desde (Gabriel) Caballero, Sinha, no recuerdo quién más… No han sido diferencia en Selección Mexicana. Es una realidad”, añadió.

El actual caso es el del atacante del CF Monterrey, Rogelio Funes Mori, a quien criticó de estar jugando en la Selección de futbol de México.

“Estoy en desacuerdo con Funes Mori, lo mandan a la Selección cuando no estaba en buen momento, piensa en el quinto partido como si ya estuviera la lista final”, concluyó.