Alan Mozo, se convirtió en otro de los vetados por Gerardo Martino en Selección de futbol de México, el jugdor de Club Universidad Nacional no ha sido convocado.

Pese a que Alan Mozo, del Club Uiversidad Nacional (Pumas), es uno de los mejores laterales derechos del futbol mexicano , no ha tenido participación con el combinado nacional.

De acuerdo con el Francotirador, el carácter del jugador y su comportamiento han sido los principales factores para su veto.

Cabe señalar que, según distintas versiones, Gerardo Martino ha vetado a varios jugadores de la Selección de futbol de México, entre ellos Chicharito Hernández por supuesos temas disciplinarios.

Alan Mozo casi llega a los golpes con Jaime Lozano

Todo inicó, cuando Jaime Lozano no lo incluyó en la lista final para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, Alan Mozo lo enfrentó.

El jugador no solo enfrentó al técnico sino que explotó y tuvieron una fuerte pelea que casi termina en los golpes y esa sería la causa del veto.

Alan Mozo (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Alan Mozo y la amonestación que recibió contra Club León

Alan Mozo ha sido uno de los jugadores que más faltas tarjetas acumula en Pumas.

Oncluso se hizo acreedor a una tarjeta roja en el partido contra Club León y por eso el cuadro felino emitió una queja pues consideraron dicha amonestación como injusta.

Club Universidad Nacional emitió una apelación para que la amonestación se retirara.

Todo sucedió cuando Alan Mozo realizó una barrida e impactó al jugador Iván Rodríguez.

Era el minuto 81, cuando en búsqueda del esférico, Alan Mozo se lanzó pero los tachones impactaron al jugador de La Fiera ; sin embargo, el silbante no revisó la jugada en el VAR y causó polémica.

Andrés Lillini, DT de Pumas (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Andrés Lillini sobre la amonestación de Alan Mozo

Alan Mozo es uno de los jugadores más destacados del Club Universidad Nacional, y el técnico auriazul, Andrés Lillini lo ha respaldado.

No obstante, al término del encuentro frente a Club León, cuando Alan Mozo se fue expulsado, Andrés Lillini lo defendió.

“Me gusta que Alan sea intenso y no pasivo, yo creo que no es expulsión. Alan no tiene nada que hacer, la de hoy no era”, dijo en conferencia de prensa.