Andrés Guardado habló sobre su supuesta mala relación con Chicharito Hernández, una de las razones por las cuales, según un sector de la prensa, no ha regresado a la Selección de futbol de México.

En declaraciones para el podcast ‘Balón Europeo’, de ESPN, Andrés Guardado aseguró que para nada tiene una mala relación con Chicharito Hernández, todo lo contrario.

Señaló que los dos son líderes del grupo que se han involucrados en negociaciones con la Femexfut; sin embargo, aceptó que en lo que se diferencian es en las formas de hacer y decir las cosas.

“Yo con ‘Chicharito’ no tengo ningún pinche problema , cero problemas. Cuando ha habido cosas de negociar y todo eso, pensamos igual, pero en lo único que no estamos de acuerdo son en las formas”, dijo.

Andrés Guardado también habló sobre el regreso de Chicharito Hernández a la Selección de futbol de México, en la cual no juega desde hace más de dos años.

El jugador del Real Betis, quien recientemente llegó a 500 partidos disputados en Europa, aseguró que el conjunto mexicano no le puede cerrar las puertas a ningún jugador mexicano.

“No podemos cerrarle la puerta a ningún jugador mexicano que nos pueda ser útil y nos puede llevar a nuestro objetivo común”, agregó Andrés Guardado.

Andrés Guardado también habló sobre Carlos Vela, quien recientemente anunció de forma oficial que no volverá a jugar con la Selección de futbol de México.

El actual jugador del Real Betis aseguró que ya hay que dejar “en paz” a Carlos Vela, a quien aseguró admira por ser coherente con lo que dice y con lo que hace.

“Yo a Vela lo admiro mucho por cómo es, por ser coherente con lo que hace y dice, y porque más de alguno creo que lo envidiamos tener esa personalidad y ser tan sincero con sus creencias y personalidad”, dijo.

“A Vela hay que dejarlo en paz, pobrecito. Hace cuánto tiempo dejó en claro que ya no quiere venir a la selección y lo más increíble, que entiendo que es parte de su trabajo y de llevar el debate, pero Vela no ha querido venir desde hace muchísimo tiempo y no quiso venir a un Mundial, después regreso y mientras él quiso, estuvo. ¿Quién no va a querer que Vela no esté en la selección? Yo a Vela lo admiro mucho por cómo es, por ser coherente con lo que hace y dice”

