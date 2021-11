Jordan Windle: El atleta que dedica todos sus triunfos a su padre gay adoptivo por haber sido su fuente de inspiración y apoyo constante.

A sus 22 años de edad Jordan Windle se convirtió en el primer el clavadista de descendencia camboyana en participar en los Juegos Olímpicos.

Jordan Windle participó en los Juegos Olímpicos Tokio 2021 en los clavados de plataforma de 10 metros; durante la competencia el clavadista quedó en noveno lugar.

Sin embargo, pese a no haber logrado una medalla Jordan Windle se mostró orgulloso de haber llegado a los juegos Olímpicos mérito que dedicó a su padre gay adoptivo.

“Fui capaz de darte el regalo en el que he estado trabajando casi toda mi vida”

Y es que a través de sus cuentas en redes sociales y durante entrevistas Jordan Windle siempre se ha mostrado orgulloso de su padre gay adoptivo y como un aliado de la comunidad LGBT .

Pues de acuerdo con sus publicaciones desde el día en que su papá lo adoptó no ha recibido mas que apoyo y amor constante de una de las mejores personas.

“Eres realmente un hombre extraordinario y estoy muy orgulloso de todo lo que has logrado desde que fui bendecido con ser parte de tu vida. Me haces esforzarme más cada día. No puedo expresar lo agradecido que estoy por tu amor y apoyo. Te amo”

Jordan Windle.