Josh Cavallo es el primer futbolista que se declara abiertamente homosexual , el mediocampista de Adelaide United de la liga australiana publicó un video al respecto.

El futbolista de 21 años decidió hacer pública su orientación sexual a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, en el que inició diciendo: “Soy futbolista y soy gay”.

“Al crecer, siempre he sentido la necesidad de esconderme porque me daba vergüenza, vergüenza de no poder hacer lo que amaba y ser gay. Esconderme de quien realmente era para cumplir el que era mi sueño desde niño. Todo lo que quería era jugar al fútbol y ser tratado con igualdad”, mencionó.

Josh Cavallo compartió su experiencia con el objetivo de que más futbolistas puedan hacerlo con libertad y dejé de ser un “tabú” en el deporte.

“Todo lo que quiero es jugar a fútbol y ser tratado en igualdad”, se escucha en la publicación. Asimismo, mandó un mensaje al mundo de no tener miedo a mostrar quién eres.

¿Quién es Josh Cavallo?

El equipo de Western United, anunció que Cavallo se uniría al club antes de su temporada inaugural, es decir en el año de 2018-19. Con dicho equipo hizo su debut en enero y generó una jugada que le otorgó el triunfo a su equipo.

Firmó con Adelaide United con quienes ha tenido varios minutos y ha jugado un total de 18 partidos y se posiciona como indiscutible dentro de la plantilla.

En el emotivo mensaje que compartió dejó claro que su proceso fue largo y al fin está satisfecho con la decisión que tomó de hacerlo público.

“Ha sido un largo viaje para llegar a este punto de mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del closet. He estado luchando contra mi sexualidad durante más de 6 años, y me alegro de poder dejar eso a un lado.”

“Para las personas que me conocen personalmente, saben que soy una persona privada. Al crecer, siempre sentí la necesidad de esconderme porque estaba avergonzado”.

Josh Cavallo recibe apoyo de otros futbolistas

Fue el zaguero del Futbol Club Barcelona, Gerard Piqué quien aplaudió a Josh Cavallo por hacer públicas sus vivencias:

“No tengo el placer de conocerte personalmente, pero quiero darte las gracias por este paso que das. El mundo del fútbol está muy atrás y ustedes nos están ayudando a avanzar”, escribió.

Josh Cavallo destacó que a partir de ahora se sentirá libre y sin miedo, pues no fue un proceso sencillo para él.

“En el fútbol, solo tienes una pequeña ventana para alcanzar la grandeza, y salir del closet en público puede tener un impacto negativo en tu carrera. Como futbolista gay, sé que hay otros jugadores que viven en silencio, escribió.