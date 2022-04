Canelo Álvarez tiene una sin fin de detractores y eso se nota a la perfección en redes sociales, donde ahora un mánager de Artes Marciales Mixtas (MMA) llamó “gallina” al boxeador mexicano.

Fue en su cuenta de Twitter donde Ali Abdelaziz, manager egipcio de MMA, aseguró que Canelo Álvarez es un “gallina”, pues sólo se enfrenta a rivales que tienen 5 mil seguidores en Instagram.

Agregó que ahora entiende el porqué el boxeador tapatío no quiere enfrentarse en una pelea ante Kamaru Usman, estrella de la UFC, con quien se le ha vinculado en las últimas semanas.

“Canelo es un ‘gallina’ absoluto, está peleando contra tipos con 5 mil seguidores en Instagram, estos tipos nunca harán nada por su legado. Ahora entiendo por qué no quiere perder contra alguien como @USMAN84kg. Esto es estilo ‘gallina’, sin riesgo, sin recompensa”.

Al Canelo Álvarez le llaman "gallina"

Canelo Álvarez le contesta a quien le llamó “gallina”

Canelo Álvarez no dejó pasar la oportunidad de contestarle a la persona que lo llamó “gallina” por no querer pelear ante Kamaru Usman y sólo enfrentarse a peleadores que “tienen 5 mil seguidores”.

Aunque no lo hizo de una manera muy profundo, pues sólo contestó a la aseveración con un “¿Quién carajo es este?” , dejando claro que no conoce a la persona que le mandó el mensaje.

Kamaru Usman, estrella de la UFC, ha sonado mucho como rival del Canelo Álvarez; sin embargo, el boxeador mexicano ha dejado claro que, por el momento, no le interesa.

“Nunca digas que no, pero ahora mismo no está en mi futuro. Ahora mismo no. Sí, todo se trata del legado en este momento, pero nunca se sabe”, dijo en entrevista con TMZ Sports.

Canelo Álvarez se prepara para su pelea vs Dmitry Bivol

Canelo Álvarez se encuentra a menos de 15 días para su pelea ante Dmitry Bivol, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 7 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

El pugilista mexicano regresa al ring este año, luego de haber limpiado la categoría de supermediano, ahora dio el salto el peso semipesado y su primer rival será el boxeador ruso.

Si logra ganar su pelea ante Bivol, el Canelo Álvarez volverá a pelear en el mes de septiembre ante Gennady Golovkin, para cerrar la trilogía del que ha sido el mejor rival de su carrera.