Canelo Álvarez iría por la trilogía contra Gennady Golovkin y ambos pelearían por el campeonato de las 168 libras.

Y es que si el tapatío gana su próxima pelea, se enfrentaría a Gennady Golokvin y se consolidaría al encararse contra él por tercera ocasión.

El enfrentamiento sería el 17 de septiembre, pero aún depende de los resultados tanto de Canelo como de Golokvin en sus próximos enfrentamientos.

Aunque el tapatío fue cuestionado al respecto en meses pasados, dejó claro que por ahora está enfocado en su pelea contra el ruso Dmitry Bivol que disputará el 7 de mayo.

“Lo primero es lo primero: estamos hablando de la pelea de Bivol. Necesito ganar esta pelea y luego ya veremos”, dijo para ESPN.

Aunque explicó que ese combate se la dedicará al público: “Esa pelea va a ser para todas las personas que quieren ver esa pelea nuevamente”.

Canelo vs Golovkin (Mexsport)

Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin

Canelo Álvarez se ha enfrentado Gennady Golovkin en dos ocasiones, la primera en 2017 y la segunda un año más tarde en 2018.

Cabe recordar que el primer combate quedó empatado y el segundo lo ganó el tapatío por decisión unánime; sin embargo, de volver a medirse, Canelo admitió que ya sería algo personal y quiere vencerlo.

“Sí (es personal), él habló mucha mierda, muchas cosas. Tenemos primero la pelea del 7 de mayo y me concentro en ella. No es una pelea fácil. Me concentraré y luego hablaremos de la otra, espero ganar”, dijo.

Gennady Golovkin (Shuji Kajiyama / AP)

Canelo Álvarez se prepara para enfrentar a Dmitry Bivol

Canelo Álvarez se encuentra muy animado y enfocado en su combate contra el ruso Dmitry Bivol, quien representa un reto para él en la parte física pues se vio obligado a subir de peso.

“Estoy muy feliz por tener esta pelea contra Dmitry Bivol”, dijo Saúl Álvarez. “Es otro gran reto para mí, para mi carrera, especialmente porque tengo que subir de peso y enfrentar a un gran campeón, como lo es Bivol”.