Canelo Álvarez pasea en lujosos autos por las calles de Guadalajara y es que tiene extravagantes adquisiciones.

No es un secreto que Canelo Álvarez es uno de los atletas más rentables de la actualidad y acumula una gran fortuna.

En ese sentido, en redes sociales ciculó un video donde se observan varios carros de lujo pero en especial llamó la atención un Lamborghini Aventador S LP740-4.

Cabe recordar, que el pugilista tapatío tiene una amplia colección de carros entre los que se encuentran un Ferrari, un Shelby Cobra de Mustan, un Tesla eléctrico así como un Mercedes Benz.

Además, en una entrevista Canelo mencionó que tiene a dos personas que siguen estrictos pasos para el cuidado de su colección de autos.

Canelo Álvarez y su fortuna

Canelo Álvarez tiene una historia de vida muy motivadora, pues antes no tenía los recursos económicos que tiene ahora, pero aún así dejó claro que su prioridad no es el dinero.

Y es que el tapatío aseguró que quiere seguir disfrutando del boxeo y no hacerlo por dinero, pero sabe que en sus negocios le va bastante bien.

De acuerdo con la revista Forbes, Canelo Álvarez es uno de los deportistas más rentables y se estima que su fortuna asciende a los 4 mil 800 millones de pesos.

El pugilista tiene varios negocios e incluso piensa en lanzar su propia cadema de gasolinerías.

“Quiero ser millonario en los negocios. No estudié y vengo de muy abajo pero me gusta aprender. Yo me pudiera retirar y puedo vivir tranquilo. Siempre he querido que el boxeo sea un gusto, no hacerlo por dinero”, dijo para Graham Bensinger.

Canelo Álvarez y su próxima pelea

Canelo Álvarez enfrentará al ruso Dmitry Bivol y sin duda será un reto por el cual ya se prepara, pues sabe que tenía que ganar paso y estar en mejor forma física.