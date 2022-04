Canelo Álvarez, ya piensa en dejar el box y hasta ha decidido en la fecha de su retiro de los cuadriláteros .

El boxeador jalisciense en declaraciones a TMZ Sports, dijo que aunque no lo tiene claro, su adiós del boxeo podría ser dentro de seis años.

Canelo Álvarez, quien cuenta con 31 años, ha señalado que “quizá en unos seis años pueda decir adiós , quizá siete o cinco, no lo sé en realidad, lo que sí es que voy a extrañar mucho el ring, porque el boxeo es mi vida”.

¿Cuál es el siguiente rival del Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez, se prepara para el combate que tendrá el próximo 7 de mayo, en contra del ruso Dmitry Bivol en Las Vegas.

En el combate estará en juego el campeonato mundial de los semicompletos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB),

El mexicano, se dice muy confiado para este combate y reiteró que en este momento, nadie puede derrotarlo.

“Nadie puede vencerme, me siento en mi mejor momento. Hay algunos grandes boxeadores, pero me siento en mi mejor momento. Me siento fuerte, en mi mejor forma”, reiteró.

La clave para sentirse de esa manera, según Saúl Álvarez, es que su entrenamiento no es su trabajo, sino es su vida.

“No voy al gimnasio porque tenga la obligación, porque tenga que realizar una próxima pelea, voy porque es mi vida, porque los desafíos me motivan y este combate es un gran desafío para mí”.

Dmitry Bivol, próximo rival de Saúl Álvarez (@bivol_d / Instagram)

Canelo Álvarez: Así ha sido su carrera

Canelo Álvarez tiene un récord de 57 victorias, una derrota y dos empates en una carrera que inició en el 2005.

Actualmente tiene en su poder los cetros del Consejo Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo en supermediano.

Desde el 2015 a la fecha, ha estado dentro del Top 10, de los mejores boxeadores del mundo.