Este martes 20 de mayo se dio a conocer en el medio de comunicación The Athletic que diez clubes de la Liga de Expansión habían demandado a la FMF.

De acuerdo con esta fuente los clubes de la Liga de Expansión se quejaron ante el TAS por la no reactivación del ascenso por parte de la FMF.

Unas horas después de que se revelara la nota de la supuesta demanda, la Liga MX rompió el silencio donde aclaró el tema con los equipos de Expansión.

Liga MX rompe el silencio sobre supuesta denuncia de equipos de Liga de Expansión para que regrese el ascenso

Según información de The Athletic y The New York Times, diez clubes de la Liga de Expansión demandaron a la FMF y la Liga MX ante el TAS, donde exigen la restauración del sistema de ascenso y descenso a partir de la temporada 2025-2026.

Desde la Federación informaron a través de un comunicado que no han recibido ninguna notificación por parte del TAS sobre una supuesta demanda de parte de los clubes de la Liga de Expansión.

“En relación a la nota publicada este 20 de mayo por el medio de comunicación The Athletic, informamos que la FMF no ha sido notificada de ningún procedimiento en su contra por el Tribunal de Arbitraje Deportivo. En caso de ser notificados, presentaremos nuestra postura ante las instancias correspondientes" escribió a través de un comunicado.

¿Qué equipos de la Liga de Expansión MX demandaron a la FMF?

A pesar de que la Liga MX negó haber recibido alguna notificación en su contra son varias las fuentes que siguen informando que sí hubo una demanda colectiva desde la Liga de Expansión.

Los 10 equipos que habrían demandado a la FM serían: Atlante, Atlético La Paz, Cancún FC, Atlético Morelia, Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas, Venados de Mérida, Leones Negros de la UDG, y la Jaiba Brava de Tampico Madero, además de los Cimarrones de Sonora, aunque este último no participó en la última temporada por argumentar problemas financieros.

La acción de los clubes se habría dado después de que los directivos de la FMF habían prometido reactivar el ascenso-descenso en un plazo de cinco años.