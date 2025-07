Hoy sábado 19 de julio se juega el León vs Chivas, en lo que será el debut del Rebaño Sagrado en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX; aquí puedes seguir las acciones del partido en vivo.

León vs Chivas es el primer partido de este sábado, como parte de la Jornada 2 del torneo Apertura 2025 y dará inicio en punto de las 19 horas (tiempo del centro de México).

Cabe recordar que este será el debut de Chivas en el torneo, ya que en la Jornada 1 no jugó su partido vs Tigres debido a que el Estadio Akron no estaba en condiciones de albergar el encuentro.

León vs Chivas en vivo: Ambas escuadras mantienen el 0-0

León y Chivas pasan los primeros 20 minutos del partido y siguen sin hacerse daño, el juego está empatado sin goles.

León vs Chivas en vivo: Inicia el primer tiempo

Comienzan los primeros 45 minutos del partido León vs Chivas. Tanto la Fiera como el Rebaño Sagrado buscarán obtener sus primeros tres puntos del torneo.

León vs Chivas en vivo: Listas las alineaciones para el partido de la Jornada 2

Ya se dieron a conocer las alineaciones para el partido León vs Chivas y acá te las presentamos.

Alineación León:

Oscar García

Iván Moreno

Rodrigo Echeverría

Jaine Barreiro

Adonis Frías

Nicolás Fonseca

Fernando Beltrán

James Rodríguez

Salvador Reyes

Ángel Estrada

Ettson Ayón

Alineación Chivas:

José Rangel

Bryan González

José Castillo

Luis Romo

Erick Gutiérrez

Omar Govea

Daniel Aguirre

Richard Ledezma

Cade Cowell

Alan Pulido

Roberto Alvarado

León vs Chivas en vivo: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX?

León vs Chivas comenzará en punto de las 19 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Nou Camp de La Fiera y se podrá seguir en vivo a través de Tubi.