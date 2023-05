Kikín Fonseca sufrió una vez más por el ingenio de los aficionados en redes sociales, esto luego de pedirles apoyo para editar una fotografía de uno de los momentos más memorables con la Selección Mexicana.

Kikín Fonseca, ex futbolista de la Liga MX, solicitó a través de su perfil de Twitter la ayuda de sus fans para quitar a Luis Figo de una imagen donde se le ve festejando.

“Estaba tirando rostro en mi festejo de gol, pero se atravesó Figo en la foto. ¿Alguien lo podría editar? Esperaría no ver ni una respuesta seria”, escribió el legendario delantero del Club Pumas.

Esto dio pie a que los usuarios de redes sociales desataran su imaginación, y llenaran la caja de comentarios con memes de todas las formas y colores posibles.

La imagen original corresponde al juego entre la Selección de Portugal y la Selección Mexicana de la fase de grupos del Mundial de Alemania 2006, donde el Tri cayó por marcador de 2-1.

Los usuarios de redes sociales sorprendieron a Kikín Fonseca con su petición. (Captura de Pantalla / Twitter)

Los usuarios de redes sociales sorprendieron a Kikín Fonseca con su petición. (Captura de Pantalla / Twitter)

Los usuarios de redes sociales sorprendieron a Kikín Fonseca con su petición. (Captura de Pantalla / Twitter)

Los usuarios de redes sociales sorprendieron a Kikín Fonseca con su petición. (Captura de Pantalla / Twitter)

Los usuarios de redes sociales sorprendieron a Kikín Fonseca con su petición. (Captura de Pantalla / Twitter)

Los usuarios de redes sociales sorprendieron a Kikín Fonseca con su petición. (Captura de Pantalla / Twitter)

Los usuarios de redes sociales sorprendieron a Kikín Fonseca con su petición. (Captura de Pantalla / Twitter)

Kikín Fonseca habla sobre su salida de Cruz Azul hacia el futbol de Europa

Kikín Fonseca vivió grandes momentos mientras vistió los colores del Club Pumas, equipo con el que logró el bicampeonato de la Liga MX en 2004.

Sin embargo, no fue hasta que llegó a Cruz Azul, que tuvo la oportunidad de dar el paso más grande en su carrera como profesional; jugar en el futbol de Europa.

“Con Cruz Azul tuve mi mejor promedio goleador, me faltó el titulo. Yo salgo porque fui a probar suerte a Europa con el Benfica”, explicó Fonseca.

“Yo no quería salir, ya había hablado con Billy Álvarez para una renovación, pero tenía un sueño de jugar Champions. Ya había hecho el convenio, me fui a dormir y me avisó que ya me había vendido, él se fue por el lado humano “, sentenció.

Kikín Fonseca. (David Leah / Mexsport)

Kikín Fonseca: Palmarés

2x Liga de Ascenso MX

2x Campeón de Ascenso

2x Liga MX

1x Campeón de Campeones

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok