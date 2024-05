El portero costarricense, Keylor Navas, llegaría a un equipo de la Liga MX que jugará en el Mundial de Clubes de la FIFA pues recientemente anunció su salida del PSG y aquí te decimos a dónde iría.

Keylor Navas, de 37 años, se despidió del PSG tras haber quedado eliminado en la Champions League 2024 y ahora su futuro podría estar en un equipo de la Liga MX.

El portero Keylor Navas ganó tres veces con el PSG la Ligue 1, tres veces la Copa de Francia y tres veces la Supercopa de Francia. También jugó en el Real Madrid, donde ganó la LaLiga y la Supercopa de España en el 2017.

¿A qué equipo de la Liga MX llegaría Keylor Navas?

El portero Keylor Navas tendría un cambio totalmente diferente en su carrera pues llegaría a un equipo de la Liga MX que jugará en el Mundial de Clubes de la FIFA y podría ser nada más y nada menos que el Club León.

El Club León es uno de los equipos que participarán en el Mundial de Clubes de la FIFA junto con Rayados de Monterrey y probablemente, el Club Pachuca, si es que gana la final de la Concachampions 2024.

Sin embargo, el Club León apunta a ser la única opción para Keylor Navas ya que su arquero Rodolfo Cota ya no renovará con el equipo y aún no tienen reemplazo.

Mientras que, los Rayados de Monterrey se quedarán con su arquero Esteban Andrada ya que acaba de extender su contrato con los regios hasta 2025 y por otro lado, Carlos Moreno, del Club Pachuca, se quedará hasta 2026.

Por lo tanto, según reportes, Keylor Navas podría llegar al Club León para el próximo torneo y deberán contemplar el valor del portero, que de acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, es de 2 millones de euros (poco más de 36 millones de pesos mexicanos).

Keylor Navas se despidió del PSG y de la Selección de Costa Rica

El arquero Keylor Navas, se despidió del PSG tras perder contra el Borussia Dortmund en las semifinales de la Champions League 2024 y también anunció su retiro de la Selección de Costa Rica por lo que no jugará en la Copa América 2024.

Keylor Navas participó en tres copas del Mundo con la Selección de Costa Rica disputando más de 100 partidos mientras que en el PSG jugó 114 partidos en total desde el año 2019 al 2024.

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa” dijo Keylor Navas sobre su salida del PSG.

“Este capítulo de mi vida, lleno de desafíos, derrotas y victorias, llega a su fin. Me voy con el corazón lleno de gratitud y con los ojos mirando hacia adelante, siempre llevando el nombre de nuestra querida Costa Rica, un pequeño país de territorio, pero grande de corazón” comunicó Keylor Navas.