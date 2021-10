Kenti Robles denuncia poca difusión del deporte femenil y dejó claro que existe una desigualdad generalizada en todo el mundo.

La actual jugadora del Real Madrid y capitana de la Selección de futbol de México femenil, declaró que gran parte de México no sabe quien es ella, aún cuando es un referente en el futbol europeo.

“Hay una diferencia descomunal. Lo comentaba con una compañera que me decía que cómo era posible que la gente no sepa quién es Kenti Robles, pero ya no sólo a Kenti sino a muchas compañeras de México y de otros países”, declaró para Récord.

Asimismo, resaltó que en los medios de comunicación le dan más importancia al peinado de algún jugador, que a las mujeres en las diferentes disciplinas deportivas.

“Luego salen jugadores que se han hecho cambio de peinado o salen en noticias por equis cosas, creo que se le tiene que dar más importancia a lo que conseguimos no sólo las futbolistas sino todas las mujeres en el deporte y en cualquier ámbito de la vida”, afirmó.

Kenti Robles (Jorge Martínez / Mexsport)

Kenti Robles en el Real Madrid

Kenti Robles lleva una destacada trayectoria en el futbol español, aunque su contrato finaliza este año. No obstante, la jugadora se dijo tranquila por el futuro.

“Se acaba mi contrato esta temporada, no he visto nada más allá, es cierto que estoy muy a gusto en España, está muy cerca a mi familia de Madrid y es algo que no me preocupa, ahora mismo tengo la mente al 100% en el partido del sábado con la Selección, tengo muchísimas ganas de jugar”, aseguró.

Por otro lado, Kenti no descartó el jugar en la Liga MX femenil , incluso no descartó el llegar a Club Tigres, uno de los más consolidados del balompié femenil en México.

“Sí (me escriben), estaría encantada ya te digo, creo que veo un poco lejos mi carrera (el tener una trayectoria de más años como profesional), espero que me respeten todos los aspectos de mi cuerpo y veremos” agregó para Azteca Deportes.

Kenti Robles marcó un gol histórico para el Real Madrid. (EFE)

Kenti Robles con la Selección de futbol de México

Kenti Robles se ha convertido en una jugadora indiscutible en el esquema Mónica Vergara y por ello, la jugadora no desaprovechó el momento para elogiar a la estratega y destacar su labor.

“México tiene una materia prima muy grande, ahora con ‘Moni’ creo que es una grandísima entrenadora, era justo lo que necesitábamos todas nosotras, nos está aportando muchísimas cosas y siempre desde que estoy aquí he visto que México puede ser algún día campeón del mundo”