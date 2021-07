México.- Mónica Vergara, DT de la Selección femenina de fútbol de México, aseguró que su equipo acatará la sanción que FIFA imponga por el grito homofóbico.

Y es que, tal como explicó Mónica Vergara, la Selección femenina de fútbol de México abandera la igualdad , lo que conlleva ser susceptible de las mismas sanciones que el equipo masculino.

Debido a que en los recientes partidos de la Selección de futbol de México varonil se escuchó el grito homofóbico, la FIFA impondrá una nueva sanción.

Según rumores, la Federación Mexicana de Futbol, que preside Yon de Luisa , buscaría la manera de que otras selecciones, incluida la femenil, pagaran la multa.

Esto en aras de que la Selección de futbol de México varonil no juegue a puerta cerrada sus dos primeros partidos de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf .

De acuerdo con Mónica Vergara, DT de la Selección femenina de fútbol de México, la administración de Yon de Luisa ha impulsado de gran manera al futbol femenil.

Es por ello que los rumores en torno a que pagarían el castigo que eventualmente impondrá la FIFA a causa del grito homofóbico, no les causó ningún tipo de sentimiento negativo.

“Pero lo que sí puedo decirles que a nosotros no nos causó ningún conflicto, el equipo no se movió para nada porque somos las primeras beneficiadas en esta nueva gestión que corre a cargo de Yon de Luisa y Gerardo Torrado, así que me gustaría que le diéramos más espacio a las cosas que de verdad son importantes, esas que están generando cambios y transformando a nuestra sociedad”

Mónica Vergara