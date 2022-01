Julio César Chávez Jr. asegura que noqueará a Jake Paul: “Es una basura y lo voy a noquear”, dijo el pugilista quien tras su regreso al ring espera obtener muchos triunfos.

El hijo de la layenda podría enfrentar al famoso youtuber, Jake Paul pues ya están en las negociaciones y el encuentro se podía dar muy pronto.

En ese sentido, Chávez Jr. aseguró a través de sus redes sociales que de concretarse la pelea mandará a la lona al youtuber pues aseguró que no es una buena persona.

“Te aseguro que le patearé el trasero a Jake Paul; es más, quiero que el ganador se lo lleve todo cuando luche contra Jake Paul. El ganador se lleva todo el dinero. Jake Paul es una basura, lo voy a noquear” , dijo Chávez Jr.

Jake Paul (@JakePaul)

Julio César Chávez Jr, y Jake Paul

Por su parte el youtuber , Jake Paul comentó que le gustaría enfrentar al hijo de la leyenda para demostrarse a sí mismo que puede derrotar a un peleador de su nivel.

“Me gusta mucho la pelea contra Julio César Chávez porque callaría a los críticos. Él fue un campeón mundial y creo que puedo vencerlo. He visto su récord, no sé cuántas derrotas tiene pero es un buen récord, y ese reto me emociona. Quiero pelear con un boxeador de verdad y voy a tener un poco de paciencia”, dijo para The Volume Sports.

Chávez Jr. no se presentó a los exámenes médicos (Mexsport)

Julio César Chávez Jr. y el escándalo con su esposa

Cabe recordar, que Frida Muñoz Román contó para Despierta América, la tormentosa relación que vivió a lado de Chávez Jr.

Frida Muñoz aseguró que Chávez Jr., ha repetido los mismos patrones que su padre y lo definió como una persona enferma que no sabe lo que hace.

Por su parte, Julio César Chávez Jr. respondió y aseguró qu e no ha bebido y lo único que hace es irse a entrenar; pero su esposa no le contesta las llamadas y no ha podido hablar con sus hijos.

“Yo tengo Covid y ella no me ha hablado, no me contestan mis hijos, ella le dice a mi niña que no conteste la tablet. La persona adulta no puede controlar a unos niños y decirles que yo estoy mal. Oigan yo no hago más que entrenar, portarme bien, no tomo para nada”.