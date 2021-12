Julio César Chávez Jr. hizo una donación a hospital de Culiacán con motivo de Navidad; el pugilista compartió fotografías a través de su cuenta de Instagram.

El boxeador que recientemente regresóal ring compartió su experienci a al asistir a un hospital pediátrico de Culiacán. Chávez Jr convivió con niños y personal médico.

Además, donó una fuerte suma de dinero para medicinas y juguetes que recbirían esta Navidad. Chávez Jr. confesó que lo más valioso fue pasar tiempo con los niños.

“Me tocó ir al Hospital Pediátrico de Culiacán. Regalé lo más importante, tiempo a niños y sus padres de todo corazón. Después dinero para las medicinas, juguetes, comida. Lo más importante es que lo hicimos de para Dios y para quienes realmente lo necesitan, es de parte nuestro señor Dios que nos mandó estas bendiciones”, escribió en su cuenta de Instagram.

Julio César Chávez Jr. y su regreso al ring

Chávez Jr . se retiró del boxeo durante algunos meses pues sufrió una dolorosa derrota frente a Anthony Silva , sin embargo se dedicó a entrenar y prepararse para regresar en mejor forma.

Regresó para enfrentar a David Zegarra, peleador peruano. El mexicano lo venció por decisión final y acumuló su primer victoria en Sonora.

Sin embargo, la polémica no se hizo esperar pues durante el encuentro se observa como comenzó a inhalar una sustancia desconocida de una botella.

Luego de las críticas y que muchos aseguraran que era algo ilícito que le iba a favorecer en la pelea, salieron a aclarar que no se encontraba bien de salud y esa sustancia era para que pudiera respirar.

“Para aclarar, Julio estaba enfermo, no estaba bien, no estaba al 100%. Entró a la pelea enfermo y quería entrar para demostrar a su gente, no dejarlas mal y no abandonar la pelea. Julio estaba un poco enfermo, él aclaró que era un spray para poder respirar. No era nada que te iba a levantar e ibas a correr y partir queso; era para poder respirar”.

Canelo Álvarez - Chávez Jr. (Osvaldo Aguilar / Mexsport / MEXSPORT)

Julio César Chávez Jr y la posibilidad de que se una al Canelo Team

A pesar de que Chávez Jr sostiene una buena relación con Eddy Reynoso, a través de su cuenta de Instagram aseguró que la rivalidad sigue presente en el ring.

Para Chávez Jr sería practicamente imposible unirse al Canelo Team pues el tapatío es uno de sus más grandes rivales en el boxeo.