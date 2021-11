Julio César Chávez Jr. descarta retirarse al asegurar que la afición lo quiere ver peleando, incluso advirtió que sus mejores años en el box están por venir .

Por la cabeza de Julio César Chávez Jr. no pasa la idea de retirarse del boxeo, incluso afirmó en entrevista con Izquierdazo que la gente le quiere ver unas cinco o diez peleas más .

A pesar de que ya tiene 35 años de edad , Chávez Jr. aseguró sentirse joven todavía, de modo que su retiro no es algo cercano.

“Retirarme no tengo pensado, me siento joven, siento que me queda tiempo en el boxeo. Sé que tengo que cuidarme más. Pienso que me queda una etapa más por vivir, que la gente quiere verme otras buenas 5 o 10 peleas. Me queda ese estirón y quiero dar lo mejor de mí” Julio César Chávez Jr.

Jullio César Chávez Jr. (Osvaldo Aguilar/Mexsport)

Julio César Chávez Jr. asegura que David Zegarra no será un rival fácil

Además de hablar sobre su futuro, Julio César Chávez Jr. se refirió al peruano David Zegarra, a quien enfrentará el próximo 18 de diciembre .

Respecto a David Zegarra, Julio César Chávez Jr. adelantó que será un hueso duro de roer, de modo que no espera una pelea sencilla .

Sin embargo, el Hijo de la Leyenda dijo estar preparado para sacar una victoria y darle así una alegría a sus seguidores.

“No es un rival malo que venga a caerse en 1 o 2 rounds. Creo que tengo la calidad para ganarle, por mi carrera que he llevado no puedo llevar un rival tan fácil, está apto y va a ser un buen espectáculo… Es de las últimas oportunidades, tengo que demostrar y ganar claramente” Julio César Chávez Jr.

¿Julio César Chávez Jr. lanza dardo al Canelo Álvarez?

En la misma entrevista, Julio César Chávez Jr. dejó en claro que en sus próximas peleas saldrá a noquear y ser espectacular .

Quizá estas declaraciones hayan sido un dardo a Canelo Álvarez, peleador mexicano que ha sido muy criticado por su estilo boxístico.

“Por una u otra cosa siempre hay algo. Que no tiro más golpes, que no noqueo. Queremos convencer, ser más agresivos, pelear a noquear, es lo que queremos, darle a la gente peleas espectaculares. Salir a rifarnos, con mucha condición física y concentrados” Julio César Chávez Jr.

De igual modo, Julio César Chávez Jr. aseveró que sus derrotas ante Canelo Álvarez, Anderson Silva y Mario Cázares fueron circunstanciales .

No obstante, por ahora no está enfocado en tomar revancha o ganar títulos, sino más bien en boxear y dar buenas peleas; aunque no descartó ir por un nuevo campeonato.

“Hoy yo pienso en el boxeo, no quiero pensar en nada más… Quiero un título o peleas importantes, a veces pelea el que sea por un título, hay peleas más atractivas sin campeonatos” Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. (Osvaldo Aguilar / Mexsport)

El récord de Julio César Chávez Jr.