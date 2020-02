“Estuve 14 meses anexado porque no podía ni tomar decisiones”: Chávez Jr.

El “Hijo de la Leyenda” se sinceró en sus historias de Instagram acerca de infierno que vivió cuando tuvo problemas con las drogas.



México.- Julio César Chávez Jr. sigue siendo el rey del Instagram. Ahora utilizó esa red social para sincerarse en torno al problema de adicciones que vivió, el cual, dijo, le permitió darse cuenta de lo mucho que la vida le había dado.

A través de sus historias, el “Hijo de la Leyenda” reveló que vivió tiempos difíciles cuando cayó en las drogas, pues algunos de sus “amigos” se aprovecharon de su vulnerabilidad. Sin embargo, logró salir con base en esfuerzo, dedicación y ayuda profesional.

“Estuve 14 meses anexado porque no podía tomar decisiones, pero ya después me cayó el veinte, dije, ‘qué pendejo eres, teniendo tanto y andas quejándote’… tuve que levantar una cubeta con meados durante 4 meses, comiendo tres veces al día lo que hubiera… pero ahora cambié y le estoy echando ganas”.

Chávez Jr.

Bromea con su “candidatura” a la presidencia



Asimismo, Chávez Jr. afirmó que le costó mucho aceptar que tenía un problema de acciones. Y es que de a poco fue perdiendo la confianza de los suyos. No obstante, salió adelante gracias al apoyo de su entorno cercano.

Cabe señalar que el otrora campeón del mundo también dijo, en tono de broma, esperemos, que sus “ganas de ser presidente” de México le permitieron salir de la adversidad.

Recordemos que en los últimos días el Júnior ha estado “tanteando” la chance de postularse como candidato presidencial, ya que sus seguidores lo han impulsado a tal acción. Aunque, por fortuna, todo parece ser parte de la desparpajada personalidad del susodicho.

“A veces cuesta decir que uno tuvo una adicción, por vergüenza o lo que sea, pero al final me di cuenta que nada más los hacía por pendejo. La verdad es que las drogas no ayudan en nada, porque cuando uno está al cien por ciento hace todo mejor… Llega un momento en el que nadie te tiene confianza. Conmigo decían, ‘este wey ya se volvió loco’, pero con lo que no contaban eran con mis ganas de ser presidente de la república”.



Tacha a ‘Canelo’ de “mentiroso y tramposo”



Finalmente, Julio César Chávez Jr. recordó con amargura la pelea que sostuvo en 2017 ante Saúl “Canelo” Álvarez, en la que se vio bastante mal y por ende perdió.

Al respecto señaló que en aquella ocasión estuvo bastante débil debido a que le hicieron bajar de su peso, y es que su rival no quiso pelear por arriba de las 175 libras , siendo que después sí se atrevió a subir de categoría.

“Me da coraje no haber dicho que, para la pelea ante Canelo, yo tenía siete años sin tener que bajar tantos kilos. Para esa pelea tuve que bajar de 77 a 73, entonces cómo iba a responder mi cuerpo a algo que no había hecho. Con la presión de que me iban a multar con un millón de dólares por cada libra que me pasara. Perdí mucha fuerza en mi pegada”.



En aquel combate, la superioridad de Álvarez fue bastante ostensible. Mucho de ello se debió a que desde entonces la carrera del Júnior venía claramente a la baja, mientras que la del tapatío iba en franco ascenso.