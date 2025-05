Un jugador de América se ha metido en problemas con el SAT debido a que le han atribuido deudas fiscales luego de haber perdido de forma definitiva un juicio en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Según lo informado por Reforma, la causa por la que este jugador de América se encuentra en el ojo del huracán tiene que ver con que recibió pagos en uno de sus anteriores equipos bajo el concepto de “indemnización por riesgos laborales”, esto a fin de evadir el Impuesto Sobre la Renta (ISR), situación que detectó el SAT.

¿Quién es el jugador de América en problemas con el SAT?

El jugador de América involucrado en problemas con el SAT es Néstor Araujo, quien en su etapa con Santos recibió pagos que, a consideración del Sistema de Administración Tributaria, no correspondían a indemnizaciones reales y debían aplicárseles impuestos.

Néstor Araujo es el jugador de América en problemas con el SAT (Carlos Zepeda / MEXSPORT)

El caso de Néstor Araujo data del año 2016 y el hoy elemento de América fue señalado porque en la investigación confirmaron que en ese periodo no sufrió accidentes o enfermedades atribuibles a su empleo, por lo que, a decir del SAT, esos ingresos cuentan como bonos o prestaciones adicionales que no están exentas de impuestos.

El otro jugador de la Liga MX que tiene problemas con el SAT

En el mismo caso de Néstor Araujo se encuentra otro jugador de la Liga MX. Se trata de Javier Abella, quien en el 2015 recibió indemnizaciones sin haberse lesionado, tal como apuntó el SAT.

“El ingreso obtenido por el quejoso en el ejercicio 2015 no se puede considerar como una indemnización, ya que, atendiendo a sus propias manifestaciones, en ese año no sufrió algún accidente o enfermedad con motivo de su empleo, por lo que dicho ingreso, en su caso, tendría la naturaleza de un bono o prestación adicional, el cual no está exento de pago de ISR”, sentenciaron en el caso de Abella en el tribunal, por lo que el futbolista que milita en la Liga MX también deberá responder ante el SAT.