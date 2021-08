Luego de que Briseida Tamara y Esmeralda Falcón denunciaran a las jugadoras de la Selección Mexicana de Sóftbol por tirar a la basura en la Villa Olímpica sus uniformes.

Miles de mexicanos e internautas se volcaron contra ellas por lo sucedido y tras infinidad de mensajes, la jugadora de USSSA Pride, Sydney Romero, alzó la voz.

Mediante historias de Instagram, Sydney Romero de 24 años de edad, mostró lo que estaba recibiendo.

“Cuando me cuestionan mi carácter, llega demasiado lejos para mí. Sé quién soy y lo que traigo y cuando se me juzgó, criticó y cuestionó me carcomió” Sydney Romero

“Las amenazas, el odio, el ir al infierno, no está bien y no lo aceptaré. Los medios de comunicación son el problema y las suposiciones de todos. Conozcan su hechos” Sydney Romero

Sydney Romero

Y es que los detractores no se contuvieron por la nacionalidad de las jugadoras de la Selección Mexicana de Sóftbol, pues recordemos que la única nacida en México es Stefanía Aradillas.

Sin embargo, no cabe duda que eso no impide que no puedan portar con orgullo los colores de la Bandera Nacional.

Sydney Romero - Uniformes

Incluso que el esfuerzo que han hecho desde años atrás para concretar el sueño que la gran mayoría de atletas tiene y es ir a los Juegos Olímpicos o representar a su país se vea afectado por ello.

“Conozco mi corazón y sé lo que merezco. Y los mensajes que he estado recibiendo son realmente increíbles. Utilice la imagen anterior de la ropa y uniformes” Sydney Romero

Sydney Romero

“En que mundo vivimos. Estoy conmocionada por los mensajes y molesta por lo que se ha dicho sobre mi. Pero esta es mi verdad, y nadie me impedirá alcanzar el éxito.” Sydney Romero

Sydney Romero

Sydney Romero y su sueño en el sóftbol

Sydney Romero no es una de las únicas jugadoras que también ha portado la indumentaria del equipo nacional de sóftbol de Estados Unidos.

Incluso, ha mencionado que portarlo es un sueño hecho realidad, un orgullo portar el símbolo que representa a su nación.

Aunque eso no quiere decir que no se haya puesto la playera de México , pues el compromiso con su también Nación, siempre estuvo muy marcado.

Pese a que pusieron el nombre de México en alto e hicieron historia, no ha sido suficiente para muchos mexicanos tras el fatídico error que cometieron una que otra jugadora en Tokio 2021.