La polémica generada por la Selección Mexicana de Softbol con los uniformes en los Juegos Olímpicos de Tokio sigue dando de que hablar, y ahora fue Luis García el que opinó al respecto.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde Luis García salió en defensa de las jugadoras de la Selección de Softbol que dejaron sus uniformes de Tokio 2021 en la villa olímpica.

El famoso ‘Doctor’ García señaló que no guarda los uniformes que utilizó con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 , y eso no lo hace menos mexicano.

“Participé en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Utilicé dos uniformes, uno verde y uno blanco. En mi casa no tengo ninguno de los dos, y eso no me hace ni mejor ni peor mexicano. Paremos con el barato patrioterismo carajo!!!”

Luis García