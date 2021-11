Juan Ignacio Dinenno lanza advertencia a Toluca: “Podemos ganar, tenemos con qué "

Dinenno lanza advertencia a Toluca: “Podemos ganar, tenemos con qué “, aseguró el delantero que aunque sabe que no son favoritos, se pueden imponer con autoridad.

El Club Universidad Nacional ha estado lejos de repetir lo hecho en el Guard1anes 2020, cuando logró colarse a la final contra Club León. Aunque no lograron coronarse, demostraron su nivel y entrega en la cancha.

Sin embargo, en el Apertura 2021, han quedado mucho a deber y de milagro pudieron colarse al repechaje. Ahora, enfrentarán un nuevo reto frente a los Diablos de Toluca para conseguir un boleto a liguilla.

Los Pumas visitarán en Nemesio Díez para buscar la victoria y al parecer el equipo sabe bien que tienen que ir con autoridad aunque los pronósticos no les favorezcan.

Pumas festeja victoria ante Cruz Azul (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Juan Ignacio Dinneno dice que en Pumas no se ven como favoritos

El delantero de los auriazules dejó claro que el favoritismo es cosa de los medios de comunicación, pues en realidad ellos no lo perciben y prefieren demostrar todo en la cancha.

“El tema del favoritismo se lo dejo a la prensa. Dentro de la cancha, siempre nos sentimos con la posibilidad de ganar. Esa es nuestra definición de favorito, que uno se piense ganador”.

“Nos sentimos que podemos ganar, tenemos con qué, siempre y cuando lo demostremos en la cancha. Si le preguntas a los de Toluca, te van a decir lo mismo. Es una final y no hay pasado ni futuro. No me veo como favorito, pero sí estoy seguro de que podemos ganar”.

Dinneno con Pumas (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Juan Ignacio Dinneno habló de su desempeño en Pumas

Dinneno vivió en el inicio del torneo una sequía de goles que lo mantuvo con el ánimo decaído y era notorio en la cancha.

Por sus características de centro delantero, todos esperaban que generara goles, no obstante, logró conseguirlo y en los últimos partidos ha recuperado su instinto goleador. Por ello, aseguró que se siente satisfecho pues ha cumplido con su tarea.

“Me siento bien. Desde mi lugar en el terreno de juego y dependiendo del rival, trato de dar lo mejor. Ya tuve las acciones en los últimos partidos de dar el pase en lugar de convertir. El más feliz soy yo porque colaboro con la acción ofensiva del equipo. Con margen para mejorar y espero hacerlo de nueva cuenta el domingo”.