El corredor de los Packers de Green Bay de la NFL, Josh Jacobs, fue liberado de la cárcel de Wisconsin mientras las autoridades continúan investigando denuncias de abuso doméstico.

Josh Jacobs, jugador de la NFL, fue arrestado por denuncias de estrangulamiento y asfixia, así como otros delitos.

Investigación contra Josh Jacobs de la NFL seguirá abierta

El fiscal de distrito David Lasee manifestó que es demasiado pronto para tomar una decisión formal sobre la presentación de cargos contra Josh Jacobs de la NFL.

“Nuestra oficina ha solicitado una investigación adicional, ya que hay motivos para creer que podría existir evidencia adicional que influiría en si corresponde presentar cargos penales y qué cargos se presentarían. ... La investigación sigue abierta y está en curso”, dijo el fiscal sobre la situación del jugador de la NFL.

Josh Jacobs, de los Packers, queda libre mientras evalúan presentar cargos. (captura)

Por su parte, los abogados de Josh Jacobs indicaron que se encuentran satisfechos con la liberación de su cliente.

“Animamos a todos a mantener la mente abierta mientras el asunto se revisa por completo. Seguimos confiando en que, una vez que se reúna y evalúe toda la evidencia, confirmará que no deberían presentarse cargos contra Josh en el futuro”. Abogados de Josh Jacobs.

¿Quién es Josh Jacobs, jugador de la NFL?

Josh Jacobs, de 28 años, es el mejor jugador de Green Bay en una posición en la que los Packers carecen de profundidad.

Josh Jacobs jugó para los Raiders por cinco temporadas cuando inició su carrera. Obtuvo honores All-Pro y lideró la NFL con 1.653 yardas por tierra en 2022. A lo largo de su trayectoria, ha corrido 7.803 yardas y 74 touchdowns en un total de siete años.