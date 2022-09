Gerardo Martino sigue siendo “víctima” de la campaña de ex entrenadores de la Selección Mexicana, ahora fue turno de José Manuel de la Torre para criticar y pronunciarse en contra del técnico argentino.

La Selección Mexicana ha tenido una gestión polémica bajo la dirección de Gerardo Martino, y por ello, José Manuel de la Torre no pudo evitar expresarse de manera negativa sobre el conjunto azteca.

El ‘Chepo’ habló en entrevista para TUDN sobre el malestar que le causa a él y a los ex entrenadores del Tri, que el cargo sea ocupado por un estratega extranjero como el caso de Martino.

“ No nos gusta que haya un técnico extranjero , yo te lo digo sinceramente, en México hay extremadamente buenos técnicos que no se consideran y se minimiza demasiado al mexicano” confesó.

Así mismo, de la Torre agregó que no es casualidad que se esté hablando mal del trabajo del Tata con el Tri. “Cuando no se habla bien es porque tampoco los resultados no te han acompañado” finalizó.

José Manuel ‘Chepo’ de la Torre. (LEOPOLDO SMITH / Mexsport)

Gerardo Martino: ¿Corregirá el rumbo de la Selección Mexicana previo a Qatar 2022?

Gerardo Martino tiene la encomienda de mejorar el funcionamiento de la Selección Mexicana previo al arranque del Mundial de Qatar 2022 en el mes de noviembre.

El Tata y compañía deberán poner énfasis en los futbolistas mexicanos que están jugando en un gran nivel, como Alexis Vega, Fernando Beltrán y el propio Alejandro Zendejas.

Del mismo modo, Martino tiene que resolver los problemas en la zaga del Tri, pues el conjunto azteca ha sufrido mucho en la parte defensiva durante los últimos encuentros.

Finalmente, la delantera de México tiene que estar conformada por los delanteros del momento, priorizando a Henry Martín y Santiago Giménez , jugadores que se han convertido en especialistas de su posición.

Gerardo Martino en el partido ante Paraguay (Adrian Macias / Mexsport)

Selección Mexicana: Siguiente partido previo a Qatar 2022

Partido amistoso

Selección Mexicana vs Selección de Perú

Sábado 24 de septiembre a las 20:00 hrs.

Rose Bowl

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok