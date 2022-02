José Juan Macías vive sin arrepentimientos en su regreso al Club Chivas; estuvo seis meses en el Getafe. Incluso insisitió en conferencia de prensa que volvió con más madurez al Rebaño Sagrado.

El atacante José Juan Macías fracasó en su intento de jugar en Europa con el Getafe y está de vuelta en México con el Club Deportivo Guadalajara (Chivas), lo que no ve como un retroceso.

“No me arrepiento de las decisiones”, comentó Macías en conferencia de prensa . “ Maduré mucho en todos los sentidos por situaciones que pasé”, añadió.

Señaló que a pesar de los señalamientos que lo ponen como un jugador que perdió el piso, a sus 22 años sigue siendo un futbolista con ganas de aprender en todos los sentidos.

“No sé si en algún momento me perdí o no, tengo 22 años, sigo siendo un chavo uno tiene que crecer. Sólo sé que me siento más maduro en todos los aspecto”, argumentó ante las críticas.

José Juan Macías (Isaac Ortiz / Mexsport)

Por ahora, José Juan Macías no quiere hablar de la Selección de futbol de México

Cuando José Juan Macías dejó al Club Deportivo Guadalajara para ir al Getafe también optó por bajarse del proceso de la Selección de futbol de México rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 .

Sin embargo, aseguró que para él siempre será un sueño acudir a una convocatoria de la Selección de futbol de México, la cual es dirigida por el argentino Gerardo Martino.

También, José Juan Macías descartó pronunciarse en torno a la realidad que se vive al interior del Tricolor, ya que prefiere hablar en la cancha.

“Creo que debo hablar en la cancha para ser otra vez visto por el “Tata” (Gerardo Martino) y sueño con ir a un Mundial. Lo vamos a dejar a la cancha”, dijo.

Asegura que José Juan Macías que Club Chivas estará en la Liguilla

Pese a los problemas que ha tenido para encontrar un buen funcionamiento y regularidad, el Club Deportivo Guadalajara (Chivas) está en puestos de repechaje y con miras a clasificar a la Liguilla.

Al respecto, José Juan Macías aseguró que “ claro que nos vemos en Liguilla y no se dieron los resultados porque eso no está al cien por ciento en nuestras manos, pero vamos por buen camino”.

En cuanto al tema de los refuerzos, señaló “desde mi humilde punto de vista que con dijo Andrés Lillini, el entrenador de Pumas, que tenía a Pumas Tabasco. De nuestro lado es lo mismo, tenemos al Tapatío”.