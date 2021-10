Sin duda alguna, la llegada de José Juan Macías al Getafe de la Liga Española se vínculo con Míchel González, técnico que lo conoció durante su estadía en el balompié mexicano al mando del Club Universidad Nacional. Aunque no fue el autor principal de su fichaje, Míchel recibió a JJ Macías con muchas expectativas.

Sin embargo, el futuro podría cambiar drásticamente para el ex delantero rojiblanco, pues Míchel fue destituido del banquillo del cuadro español. El Club Getafe confirmó este lunes la salida del estratega, luego de sumar solo un punto de 24 disputados, con 7 derrotas y un empate.

Ahora, el Getafe buscará un sustituto y varios nombres están en el radar, tales como:

Quique Sánchez Flores

Juanfran García

François Abdou Saadi

Míchel González fue destituido del Getafe (@MichelGonzalez)

Desempeño de José Juan Macías en el Getafe

Por ahora, Macías suma 197 minutos en siete partidos , con dos juegos como titular. Debutó en la Primera División de España en contra del Valencia el 13 de agosto, equipo contra el que perdieron por 1-0.

JJ Macías atendió al llamado del entonces director técnico, Míchel González, hizo ejercicios de calentamiento previos e ingresó a la cancha del Mestalla al minuto 67 en lugar de su compañero Sandro. Dentro de sus acciones destacadas en el partido: estrelló un balón en el poste.

El delantero no ha podido demostrar su instinto goleador, luego de disputar cuatro juegos como suplente y no participar en uno, apenas tuvo la oportunidad de ser titular en la jornada 6 frente al Atlético de Madrid. No obstante, Macías participó 67 minutos, tocó 35 veces el balón pero no tuvo disparos hacia el arco rival.

JJ Macías llegó procedente de las Chivas a préstamo por un año , por lo que, de no hacerse válida la opción de compra, regresará al Rebaño Sagrado el 2022.

José Juan Macías podría regresar a Chivas en 2022

JJ Macías en Club Chivas

El delantero se ganó el reconocimiento de la afición rojiblanca gracias a sus actuaciones. Durante la última temporada marcó 12 goles con los de Guadalajara.

En el año y medio que jugó para su club de formación tuvo un paso fructífero. En su segundo ciclo marcó un total de 16 goles . En el torneo suspendido por la pandemia (Clausura 2020) hizo cuatro goles en ocho cotejos. Más tarde, en el Guardianes 2020, anotó en seis ocasiones.

Sin duda alguna, el jugador que era, reconocido por sus anotaciones está muy alejado de lo que hoy se aprecia en el Getafe. Mientras que el tiempo continúa su marcha, Macías tendrá que doblar sus esfuerzos con la llegada del nuevo técnico si su objetivo es permanecer en Europa.