México.- José Juan Macías no volvería a ser considerado en la Selección de futbol de México que dirige Gerardo Martino, pues éste habría decidido “ vetarlo ”.

Y es que Gerardo Martino considera que la actitud de José Juan Macías en su última convocatoria a la Selección de futbol de México no fue la adecuada, según expuso El Francotirador en diario Récord.

Pues, como se recordará, Macías se bajó del Tri Sub-23 que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio a fin de reportar con el Getafe CF, su nuevo equipo.

Lo cual no fue del agrado del DT de la Selección de futbol de México, de modo que no lo llamará en el futuro pese a que no sobran delanteros.

José Juan Macías. (Isaac Ortiz / Mexsport)

José Juan Macías no es el único “vetado” en la Selección de futbol de México

Cabe señalar que José Juan Macías no sería el primer jugador “ vetado ” de la Selección de futbol de México.

Toda vez que, según trascendidos, Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Salcedo fueron cepillados del conjunto nacional por problemas de actitud.

De ahí que no sería nada raro que José Juan Macías no vuelva a portar la playera del Tri hasta nuevo aviso.

Aunque no ha marcado gol en España, JJ Macías si ha tenido minutos con el Getafe CF que dirige Míchel González.

Tata Martino (Adrián Macías / Mexsport / MEXSPORT)

¿Quiénes serían los delanteros de la Selección de futbol de México?

Las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022 está a la vuelta de la esquina, por ende, Gerardo Martino debe conformar un buen equipo en aras de iniciar con el pie derecho.

En ese sentido, y al no estar disponibles jugadores como José Juan Macías y Javier “Chicharito” Hernández, los arietes que serían convocados son Rogelio Funes Mori y Santi Giménez.