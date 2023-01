Jorge Sánchez salió del Club América para unirse a la lista de mexicanos que militan en la Eredivisie. Sin embargo, confesó que no ha sido fácil su nueva vida en Países Bajos.

Y es que Jorge Sánchez aceptó que uno de los mayes retos ha sido el entender al propio director técnico del Ajax, Alfred Schreuder por la barrera del idioma.

“Los primeros tres meses fueron muy complicados para mí porque no entendía nada, de verdad, yo venía en cero en inglés y no entendía una sola palabra, era muy difícil y es muy diferente como se juega en la Liga MX a como se juega acá”, dijo en entrevista para su club.

Por otro lado, aclaró que aún no puede mantener una buena conversación pero ya entiende la mayor parte de las indicaciones que le da el estratega,

“Aún no puedo tener una conversación muy buena contigo, pero ya entiendo muchas cosas y en el tema del futbol lo que me indiquen ya lo sé, ya sé un poco más inglés y en estos últimos dos partidos y en los de preparación me he sentido muy bien porque ya entendí lo que quiere el DT de mí, lo que el equipo necesita de mí y ya me considero una persona fuerte en el club”.

Jorge Sánchez en el Ajax

Jorge Sánchez ha tenido muchos altibajos en el Ajax pero sus buenas actuaciones le sirvieron para ser convocado a la Selección Mexicana en Qatar 2022.

Aunque las cosas no salieron bien, el mexicano se mantiene enfocado en su equipo donde espera ser campeón y quiere contagiar de su esencia sus compañeros.

“Voy a inyectar mi adrenalina para que mis compañeros se contagien del ‘power mexicano’ y que queremos ganar y ser siempre competitivos”, dijo.

Jorge Sánchez pensó en el retiro

Jorge Sáchez aseguró en una entrevista con TUDN que pensó en el retiro después de aquel error en la final entre el Club América y Rayados de Monterrey, el cual lo marcó y propició muchas amenazas en su contra.

