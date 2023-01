El Manchester United regresó con buen nivel; en una nueva etapa del equipo sin Cristiano Ronaldo, le ganaron al City en un partido enmarcado por polémica.

Y es que, el Manchester United salió victorioso en el derbi de Manchester en su edición 189. Y es que los dirigidos por Pep Guardiola tomaron la ventaja con un gol de Jack Grealish .

Sin embargo, minutos después Bruno Fernandes y Rashford le dieron la vuelta al marcador. Pero hubo polémica en el gol de Rashford pues el jugador estaba presuntaente fuera de lugar.

En ese sentido, Pep Guardiola se pronunció al respecto y confesó que los árbitros no tenían una tarea sencilla.

“Rashford está en fuera de juego, Bruno Fernandes no. Rashford distrajo a nuestro portero y defensores. Es lo que es. Sabemos dónde jugamos. Es difícil para los árbitros en estos estadios”, afirmó en conferencia de prensa.

Hasta el propio técnico del Manchester United, Erik ten Hag indicó que la acción del silbante sí fue confusa

“Es un momento confuso. Las reglas dicen que Marcus no tocó el balón y no estaba interfiriendo. Bruno vino desde atrás, pero puedo ponerme en su lugar”, mencionó.

Lo que es un hecho, es que fue un respiro para el Manchester United pues acabó con una racha de tres derrotas consecutivas ante el City.

Pep Guardiola sobre la derrota del Manchester City

Después de caer contra el Manchester United, Pep Guardiola aseguró que no pueden ganar la Premier League pero han ganado otros campeonatos.

“No me importa la Premier League ni la Carabao. No podemos ganar. Pero ya hemos ganado mucho, así que no es un problema”, aseguró.

Cristiano Ronaldo fuera del Manchester United

Cristiano Ronaldo quedó fuera del Manchester United luego de tener problemas con sus compañeros. Después de ucha frustración por el mal desempeño del club, salió con destino en Arabia Saudita.

Pero ahora, que ya no está, parece que las cosas en el cuadro inglés están mejorando.