Jorge Sánchez, defensa lateral derecho que ahora juega en el Ajax de Ámsterdam , confesó que tuvo momentos en los que pude abandonar el futbol.

Y no fue al inicio de su carrera, sino cuando ya era el lateral titular del Club América.

Hoy, el jugador surgido del Club Santos Laguna, lo recuerda como una anécdota más, pero en su momento fue complicado el sostenerse y seguir su andar, cuando había amenazas en su contra sólo por haber fallado en un momento, clave, pero momento al fin de un juego de futbol.

Jorge Sánchez quiso abandonar el futbol

El lateral del Ajax de Ámsterdam, Jorge Sánchez, confesó que estuvo a punto de abandonar su carrera profesional, por amenazas contra él y su familia.

En entrevista concedida a TUDN, el lateral que seguramente jugará con la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022 , dijo que aquel error en la final entre el Club América y Rayados de Monterrey, lo marcó y propició muchas amenazas en su contra.

La final del torneo de Apertura 2019 se disputaba entre americanistas y regios. En el duelo de ida, los Rayados habían ganado 2-1 y en la vuelta se dio el lamentable momento para el lateral.

El Club América ganado 2-0 con goles de Federico Viñas y Richard Sánchez , el global estaba 3-2 y el juego parecía controlado y entonces sucedió: Jorge Sánchez se equivocó, dejó pasar un balón, sencillo, y se propició el gol del empate en el global de Rogelio Funes Mori.

El partido se fue a penaltis y en la serie los Rayados de Monterrey se coronaron.

Ahí comenzaron las amenazas a Jorge Sánchez.

“Ese error me marcó fuerte, y ya no quería saber nada, quería tirar la toalla, y me costó mucho el levantarme”, confesó el jugador del Ajax.

“Fue el primer error fuerte que cometí en mi carrera y me marcó mucho, ya no quería saber nada, recibió muchas amenazas”, recordó.

Jorge Sánchez se abre y platica con nosotros sobre su error en la Final vs Rayados



📺 En vivo por Canal_Estrellas pic.twitter.com/TcvD7RHGlN — Más Deporte (@MasDeporteTUDN) October 30, 2022

El renacer de Jorge Sánchez

Pasaron los días, las semanas, meses y años, y Jorge Sánchez poco a poco pudo superar aquella noche de terror en el estadio Azteca , aunque en redes sociales y los medios se lo seguían recordando.

Pero la revancha llegó, cuando el lateral no sólo se consolidó como lateral en la Selección Mexicana, sino que se fue a Europa a jugar con el Ajax de Ámsterdam.

Y aquellas amenazas, quedan en el aire.

