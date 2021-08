Suzannah Brookshire, del equipo de sóftbol de México, explica por qué dejó su uniforme en la basura

Suzannah Brookshire-Gonzales explicó por qué tiró a la basura su uniforme usado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

En su cuenta de Instagram, Suzannah Brookshire-Gonzales aclaró no dejó su uniforme por estar enojada a causa de la derrota, sino porque no le quedaban bien y no cabía en su equipaje.

En este sentido, Suzannah Brookshire-Gonzales señaló que además de su uniforme, también dejó artículos personales como artículos de tocador y su propio bate.

No obstante, la sofbolista aseguró que intentó donar las cosas que planeaba dejar, pero no encontró ningún lugar dónde hacerlo.

“No dejamos nuestra ropa y pertenencias personales porque estábamos enojadas por haber perdido. Dejé atrás cosas que no me quedaban bien y que no cabían en mi bolsa” Suzannah Brookshire-Gonzales. Selección Mexicana de Sóftbol

Suzannah Brookshire-Gonzales detalló que no le gusta guardar objetos como recuerdo; sin embargo, afirmó que tiene casi todos los uniformes y equipo de la Selección Mexicana de Sóftbol.

“Si alguna vez dejé algo o lo perdí fue por accidente, los que me conocen saben que soy muy olvidadiza”, expresó.

Suzannah Brookshire-Gonzales expresa su sentir y pide perdón por dejar los uniformes

Suzannah Brookshire-Gonzales señaló que tras su regreso a casa y estar con su familia reflexionó sobre el tema de los uniformes y a quién le debe realmente una disculpa.

Al respecto, Suzannah Brookshire-Gonzales manifestó que en un inicio estaba enojada, a la defensiva y se sintió culpable.

“Todavía me siento mal, pero me he dado cuenta de que no le debo una disculpa a todos”, dijo.

La seleccionada mexicana confesó que ha recibido diversas amenazas y mensajes de odio a raíz del tema de los uniformes.

Por ello, consideró que a todas las personas “que tienen odio en su corazón” no les debe una disculpa .

“Me he dado cuenta de que no les debo una disculpa a todos aquellos que se han esforzado por amenazarme a mí y a mis compañeras, y enviarnos odio y amenazas de muerte” Suzannah Brookshire-Gonzales. Selección Mexicana de Sóftbol

Sin embargo, sí ofreció una disculpa a todas las personas a las que decepcionó por su actuar.

“Debo una sincera disculpa a los que he decepcionado y defraudado y a los que pensaban que se podía confiar en mí. Todavía puedes contar conmigo y confiar en cada palabra que digo” Suzannah Brookshire-Gonzales. Selección Mexicana de Sóftbol

Suzannah Brookshire-Gonzales muestra sus uniformes usados en los últimos tres años

Suzannah Brookshire-Gonzales aprovechó para compartir una foto de sus uniformes de la Selección Mexicana de Sóftbol.

La sofbolista mexicana mostró la amplia gama de uniformes de la Selección Mexicana de Sóftbol que ha usado durante los últimos tres años.

Además, la seleccionada nacional indicó que todavía tiene más uniformes que los que aparecen en la foto.

“Mi ropa de este año y de los últimos tres años. Tengo más que no fueron fotografiados aquí”, señaló.

Uniformes de Suzannah Brookshire-Gonzales (suezebee)

En su publicación, Suzannah Brookshire-Gonzales también mostró dos fotos donde aparece junto a su abuela materna, una reciente y otra de su infancia.

“Esta también es mi abuela materna, Helen Gonzales. La mujer por la que juego”, añadió.