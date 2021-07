David Faitelson fue más allá de dar su opinión sobre la polémica con los uniformes de la Selección Mexicana de Sofbtol en los Juegos Olímpicos de Tokio, pues insultó a las jugadoras.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde David Faitelson escribió un par de polémicos mensajes en los que se pueden leer insultos en contra de las jugadoras de la Selección Mexicana de Softbol.

En el primero señaló que los atletas mexicanos no representan al país como tal, asegurando que las jugadoras “cabeza hueca” de softbol no lo representan como mexicano.

“Los atletas olímpicos representan al deporte de un país. No representan al país como tal. No confundamos ni mezclemos un patriotismo o un patrioterismo absurdo que no existe. Imagínese usted que mi imagen como mexicano dependiera de estas chicas ++cabeza hueca++ del sóftbol”

David Faitelson