Denuncian a estrella del Real Madrid por no mantener a su hijo: “Nuestra casa se está cayendo a pedazos”

Una estrella del Real Madrid está en graves problemas, lo acusan de no pagar la manutención de su hijo. La madre dice que la casa se está cayendo a pedazos.

La estrella del Real Madrid de la que hablamos es Thibaut Courtois. Así que dinero no le debe faltar, aún así, parece que no se hace cargo completamente de su hijo.

De hecho, el arquero ha estado envuelto en varias polémicas. Hace tiempo tuvo un problema en el vestidor de Bélgica, pues le ‘bajó’ la novia a Kevin De Bruyne.

Tras hacerla de chapulín, ha tenido 3 hijos que los reconoce oficialmente, pero el que vamos a ver no es producto de una relación ‘formal’.

Como ya vimos, la estrella del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha sido denunciado públicamente por una mujer que se dice es madre de su hijo.

Al parecer, el arquero del Real Madrid no ha dado la cantidad necesaria a su hijo que tiene 7 años. Y es que la mamá (Elsa Isaac) dijo lo siguiente: “Nuestra casa se está cayendo a pedazos. Simplemente, no podemos seguir viviendo así. Me preocupo cada vez que alguien llama a la puerta. No quiero encontrarnos sin hogar de repente. No me parece aceptable ver a Thibaut viajando en aviones privados, de fiesta en yates y luego dejando a su hijo en este entorno. ¿Seguramente podrá disponer de un poco más para cuidar de su hijo?"

Se debe decir que Elsa Isaac vive en Wimbledon en una casa valuada en 3 millones de euros, y que tiene problemas de humedad y de moho en los techos. Además debe unos 70 mil euros en pagos de su hogar.

¿Cuándo tuvo está relación Thibaut Courtois? La estrella del Real Madrid engañó a su novia

La relación de Elsa Isaac y Thibaut Courtois está mal y comenzó de la misma forma. Estos dos se conocieron cuando el arquero del Real Madrid era parte del Chelsea.

En aquella época, Thibaut Courtois tenía una relación formal con Marta Domínguez, sin embargo, se veía con Elsa Isaac a escondidas y así nació su hijo Enzo.