México.- Canelo Álvarez no es el mejor libra por libra del mundo, dice David Faitelson luego de que el citado boxeador derrotara a Caleb Plant.

A David Faitelson no le importó que el Canelo Álvarez haya dado un golpe de autoridad al unificar los títulos de peso supermediano del CMB, AMB, OMB y FIB .

Y es que el polémico comentarista de ESPN reventó a Saúl Álvarez al afirmar que le “ faltan recursos ” para ser el mejor libra por libra del mundo.

De acuerdo con David Faitelson, el Canelo Álvarez no es el mejor libra por libra del mundo debido a que todavía no logra ser el boxeador más completo.

“Con todo respeto, Saúl ‘Canelo’ Álvarez no puede ser el mejor boxeador del mundo libra por libra… Esa distinción no sólo significa ganar peleas y títulos. Significa ser el más completo. Él no lo es…”

David Faitelson