México.- A sus 40 años, Huberto Suazo continúa dando cátedra en el futbol mexicano. Y es que anotó su primer gol con Raya2 Expansión , filial del CF Monterrey.

Y vaya que el gol resultó un auténtico poema debido a la grandiosa definición del Chupete Suazo, quien con el CF Monterrey lo ganara todo hace 10 años.

Corría el minuto 5 del partido entre Raya2 Expansión y Tlaxcala cuando, tras una serie de toques, incluido un taconazo del Chupete Suazo, se dio el golazo del susodicho.

Aunque el delantero chileno se vio beneficiado de un rebote en el área, lo cierto es que su definición dejó boquiabierto a propios y extraños.

Cabe señalar que el gol del Chupete Suazo, su primero en su regreso al futbol mexicano, encaminó la goleada de Raya2 Expansión a Tlaxcala por marcador de 4-1.

Humberto Suazo era el goleador histórico de Raya2 Expansión

Humberto Suazo es uno de los jugadores históricos del CF Monterrey, inclusive hay quienes lo consideran el mejor futbolista que ha pasado por el club .

Para darnos una idea de la valía del Chupete Suazo, hasta hace unos meses era el máximo goleador en la historia del CF Monterrey gracias a sus 121 conquistas .

Sin embargo, recientemente -para ser concretos en agosto pasado- Rogelio Funes Mori rebasó dicha marca.

Pero no eso no impide que el la afición le siga rindiendo pleitesía al Chupete Suazo debido a que no sólo hizo goles a racimos en el CF Monterrey, sino que también gano varios títulos .

Vale decir que con el triunfo encaminado por Humberto Suazo, Raya2 Expansión llegó a la quinta posición gracias a sus 17 unidades.

El torneo Apertura 2021 de la Liga de Expansión MX se encuentra en la Jornada 12, de modo que restan cinco partidos para que finalice la fase regular.

Humberto Suazo se rinde ante sus compañeros de Raya2 Expansión

Lejos de llevarse el crédito por abrir la lata en el Estadio BBVA, Humberto Suazo declaró al término del partido que la victoria es resultado del trabajo colectivo.

Toda vez que afirmó que Raya2 Expansión es un “equipo es muy trabajador, muy dinámico” ya que “se trabaja muy bien en la semana”.

