Poncho de Nigris se hace pasar por su hermano Aldo de Nigris

A través de sus redes sociales Pocho de Nigris suele compartir varios momentos de su vida, como cuando se fue a vacunar a los Estados Unidos.

Sin embargo, Poncho de Nigris compartió el momento en que un trabajador de una gasolinera lo confundió con Aldo de Nigris, por lo que el influencer se hizo pasar por su hermano.

A través de sus Instagram Stories, Poncho de Nigris compartió que en una gasolinera un trabajador lo confundió con su hermano Aldo de Nigris.

Actualmente Aldo de Nigris se desarrolla como entrenador en la filial de Monterrey que participa en la Liga de Expansión MX, Raya2.

En el video se ve como Poncho de Nigris bromea con el trabajador de la gasolinera e incluso señala que le gustaría regresar a las canchas ahora que vuelve Humberto Suazo .

“Me dan ganas de meterme a jugar con Suazo ahora que va a venir. Ahora lo voy a dirigir, pero si me hubiera gustado, me dan ganas de meterme a jugar ahí, imagínate le daríamos una chinga a los morros”

Por su parte el trabajador de la gasolinera mostraba su admiración por el jugador, sin saber que no se trataba de él. Incluso al terminar su conversación Poncho de Nigris le dice “Aldo de Nigris”.

Entre risas Poncho de Nigris confesó que no es la primera vez que lo confunden con su hermano, por lo que es común que se haga pasar por él. Incluso insinuó que ya mantiene un discurso en el que habla sobre el tema del futbol.

“Me confunden con Aldo a veces, yo me quedo platicando ‘si no me dan ganas de meterme a jugar’”

Poncho de Nigris