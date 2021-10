Héctor Herrera impone récord para los mexicanos que han militado en Europa, y es que el experimentado futbolista está por disputar su partido número 50 en la Liga de Campeones.

El actual futbolista del Club Atlético de Madrid se ha puesto por delante de Chicharito Hernández y Rafa Márquez, convirtiéndose en el jugador mexicano con más partidos disputados en la Liga de Campeones.

Chicharito Hernández: 46 partidos

46 partidos Rafa Márquez 45

45 Tecatito Corona 39

39 Hugo Sánchez 27

27 Carlos Vela 23

23 Andrés Guardado 20

20 Chucky Lozano 13

Héctor Herrera lleva nueve años construyendo su carrera futbolística en el viejo continente, primero lo hizo de la mano de Porto FC y más tarde en el Club Atlético de Madrid donde últimamente no ha sido tomado en cuenta como titular por Diego Simeone.

Héctor Herrera (Victor Posadas / Victor Posadas)

Héctor Herrera en el Club Atlético de Madrid

El mexicano llegó a las filas del equipo español en 2019 y firmó un contrato por tres temporadas en el equipo.

Héctor Herrera tuvo un debut soñado, pues lo hizo precisamente en un encuentro de Liga de Campeones cuando entró de cambio al minuto 70 y en un tiro de esquina cuando el partido estaba por finalizar, remató de cabeza y atravesó las redes para rescatar el empate de su equipo frente a la Juventus.

Aunque mucho se hablaba de su salida del Club Atlético de Madrid, luego de no poder sumar muchos minutos, el mexicano decidió permanecer bajo la dirección de Diego Simeone.

Club Atlético de Madrid se enfrentará al Liverpool este martes 19 de octubre. En ese sentido, Simeone reconoció las culidades del cuadro inglés.

“Te gusta ver jugar al Liverpool porque presiona alto, juega con las líneas muy cortas, tiene movilidad, es contundente, tiene duelos uno contra uno sin miedo a jugar con mucho espacio por detrás

Héctor Herrera e Hirving Lozano (Germán Alegría / Mexsport / MEXSPORT)

Héctor Herrera en la Selección de futbol de México

Héctor Herrera lleva trazada una larga trayectoria en el cuadro nacional. Recientemente fue nombrado mejor jugador de la Concacaf pese a que México no logró ganar la Copa Oro.

Por ello, Herrera fue el único jugador que salió a hablar públicamente después de la derrota contra Estados Unidos y enfrentó las críticas.

“Es normal, aunque ganemos suelen criticar. Eso es algo que no me quita el sueño, ni hoy ni mañana (...) Al no darse los resultados están en todo su derecho de expresarlo o de decir lo que sientan. Hay que aguantarse, levantar la cara y seguir adelante”, declaró.