Willer Ditta, quien llegó como refuerzo de Cruz Azul, no ha podido debutar en la Liga MX y es que el presidente del Newell´s señaló que La Máquina debe pagar la transferencia del jugador.

Cruz Azul sigue sin contar con sus refuerzos, el colombiano Willer Ditta quien fue anunciado de manera oficial, no ha podido debutar en la Liga MX, ya que el jugador no se ha desprendido de manera completa de su ex equipo. Así lo indicó el presidente del Newell´s.

“Su pase a México no está cerrado. Su salida de Newell’s no tiene contrato firmado. Willer Ditta todavía no está autorizado a jugar con otro equipo. Nosotros defendemos la plata de nuestra institución. Cuando tengamos definido el número lo daremos a conocer” indicó el presidente.

El jugador colombiano mantiene relación contractual con el Newell´s, por lo que el jugador como Cruz Azul deberán arreglar todo el trámite para que pueda debuar.

Tuca Ferretti se pronuncia respecto a Willer Ditta

Este 10 de julio en conferencia de prensa con el Tuca Ferretti se pronunció acerca de Willer Ditta, quien hasta el momento no ha podido debutar con Cruz Azul.

El Tuca Ferretti señaló que la situación de Willer Ditta marcha bastante bien, que el jugador y la directiva están arreglando los últimos trámites para poder debutar en la Liga MX.

“Lo que sé, es que todo está en orden, no hay ningún problema. Hoy el jugador tuvo que hacer ciertos trámites para terminar mañana y tenerlo en cuenta como cualquier integrante de este equipo” sentenció Ferretti.

Cabe destacar que Ditta se mantiene entrenando con Cruz Azul, sin embargo aún no tiene el transfer, en el portal oficial de la Liga MX el jugador colombiano no está registrado.

Ricardo Ferretti sobre la situación del jugador colombiano Willer Ditta 🚂 pic.twitter.com/taB0IVuRtU — Gerardo Fabián Reyes (@FabanReyes) July 10, 2023

Cruz Azul el peor equipo del Apertura 2023

Cruz Azul es el peor equipo del Apertura 2023, la escuadra de Ricardo Ferretti ha comenzado con el pie izquierdo este nuevo torneo, donde no ha podido ganar en sus primeros partidos.

Este fin de semana Cruz Azul cayó frente a Deportivo Toluca y con ello sumó su segunda derrota al hilo, en este Apertura 2023, además los de la Noria son el peor equipo del torneo, pues ocupan el último lugar de la tabla general.

La máquina suma 0 puntos tras sus dos primeras jornadas, donde además es el único equipo que no ha podido marcar gol en el certamen.

