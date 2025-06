Camilo Ernesto Nuin, futbolista de 18 años de edad, murió durante una operación por una lesión en la rodilla; la noticia conmocionó al futbol de Argentina y a la familia, quien exige justicia pues asegura existió negligencia médica.

Lo que parecía un día normal terminó por ser el peor en la vida de la familia de Camilo Ernesto Nuin, pues de un momento a otro, la operación en la rodilla se complicó y el joven futbolista de 18 años de edad murió.

El padre de Camilo Ernesto Nuin, Roberto Nuin, alzó la voz y denunció negligencia médica de la clínica Espora de Adrogué.

Roberto Nuin contó cómo fue que llegó a la hospital y la forma en la que se enteró que su hijo, un joven futbolista con un futuro prometedor, falleció.

¿Qué dijo Roberto Nuin sobre la muerte de su hijo, futbolista de 18 años de edad?

Roberto Nuin, padre de Camilo Ernesto Nuin, contó cómo lo que parecía una operación normal terminó con la vida de su hijo, un futbolista de 18 años de edad que militaba en las reservas del San Telmo del futbol de Argentina.

“Era una intervención programada con un cirujano en quien él confiaba. Vinimos acá, nos despertamos lo más bien, hablamos de los partidos del Mundial de Clubes y veníamos riéndonos en el auto”, señaló Roberto Nuin en declaraciones recogidas por el medio Telenoche.

“Entró al quirófano y a la hora y pico me dicen que se complicó, que lo están reanimando. Yo no entendía. ¿Cómo se va a complicar? ¿Estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla? Automáticamente sale otro de adentro y me dice que se murió. Entré en un aturdimiento. Vi a la mamá en el piso. Le pregunté al médico qué pasó y por qué. No recuerdo las respuestas”, continuó.

“El cirujano fue el único que habló con la familia y explicó que “cuando estaba sacando el segundo injerto le dijeron que parara porque había entrado en paro”.

“Se rumoraba que fue un error del anestesista o de la aplicación de la anestesia. No lo puedo certificar hasta después de la autopsia. Voy a ir hasta las últimas consecuencias para saber qué pasó. Pienso que fue mala praxis”, sentenció Nuin.

Camilo Nuin tenía 18 años y falleció en medio de una cirugía de ligamentos cruzados.



"Estoy destrozado. Uno entierra a un padre no a un nieto. Él era mi orgullo", dijo el abuelo de Camilo en Telenoche. pic.twitter.com/pgFoWLgi6Z — Telenoche (@telenoche) June 27, 2025

La desgarradora despedida de Roberto Nuin con su hijo, joven futbolista de 18 años de edad

El desgarrador relato de Roberto Nuin continuó cuando habló sobre la triste despedida de su hijo, el joven futbolista de 18 años de edad.

“Lo abracé, le di unos besos y le prometí unas cosas que sé que me hubiese pedido con respecto a su hermana y sus abuelos. También le dije que lo iba a recordar, que lo iba a necesitar, que la vida ya no tiene sentido para mí, pero que no iba a dejar a sus seres queridos sin cuidado. Se lo prometí y voy a tratar de cumplirlo, pero no puedo describir lo que se siente por dentro. Es un dolor desgarrador. Siento que estoy parado, pero estoy muerto”, contó Roberto Nuin.

Quién fue Camilo Ernesto Nuin, futbolista de 18 años de edad que murió durante una operación en la rodilla

Con tan sólo 18 años de edad, Camilo Ernesto Nuin murió durante una operación quirúrgica por una lesión en la rodilla.

Nacido el 9 de agosto de 2006 en San Antonio de Padua, Nuin se interesó por el futbol desde temprana edad, estuvo en las filas de Boca Juniors e Independiente. Mientras que unos años después se unió a San Telmo, su último equipo.